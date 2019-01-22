20日晚，在亚洲杯足球赛八分之一决赛中国队对泰国队的比赛中，前锋肖智替补上场仅3分钟便攻入关键一球，帮助中国队逆转泰国，晋级八强。其实，肖智是土生土长的洛阳人。昨日，记者采访他的父母、教练和老师，带您了解他的故事，还电话采访了肖智本人。

2017年8月31日，湖北武汉，2018世预赛亚洲区12强赛，中国男足1-0乌兹别克斯坦。肖智身披国家队战袍，赛后肖智向球迷致谢。

20日晚，在亚洲杯足球赛八分之一决赛中国队对泰国队的比赛中，前锋肖智替补上场仅3分钟便攻入关键一球，帮助中国队逆转泰国，晋级八强。其实，肖智是土生土长的洛阳人。今日，记者采访他的父母、教练和老师，带您了解他的故事，还电话采访了肖智本人。

肖智父母为中国男足加油

父母说：这几天，电话、短信几乎没有断过

20日晚，亚洲杯八分之一决赛中国队对泰国队的比赛进行第64分钟时，中国队0比1落后。此时，主教练里皮把肖智叫到跟前做了一番叮嘱，随后将肖智换上场。谁都没想到仅过了三分钟，肖智就攻破了泰国队球门。

与此同时，在洛龙区某小区里，一对夫妇正在家里的电视机前认真观赛，肖智进球那一瞬间，两人激动地从沙发上跳了起来，相拥在一起欢呼庆祝。这对夫妇，就是肖智的父亲肖厚乐、母亲肖国英。

今日上午，记者来到肖智父母家。此前，肖智的父母一直住在涧西区的老房子里，2017年，肖智在洛龙区为父母购置了一套新房，肖厚乐、肖国英今年元旦才住进来。

“比赛结束当晚，我就跟儿子通了电话，由于信号不好，没说几句就中断了，之后又在微信上跟他交流，但也只是简单说了几句。毕竟他还有比赛要打，我们不想过多干扰他。”肖国英说。

“从比赛结束到今天，他和妻子手机上的电话、短信几乎没有断过，全是来自亲友们的祝贺。”肖厚乐告诉记者，他赛后得知肖智这粒进球是本届亚洲杯第100个进球，也是亚洲杯历史上第一次在系列赛中出现100个进球，不少亲友赶来庆祝，最近几天家里一直很热闹，“昨晚我还跟他(肖智)大姨和大姨夫喝了一顿‘进球酒’呢！”

洛阳市东方第三小学校园展板上翻拍的肖智照片 记者 张怡熙 摄

老师说：不要只看到明星的光环

肖智进球后，“三峰老男孩”微信群的气氛从冷清变成了火爆，群成员纷纷为肖智点赞，还不停地晒着自己与肖智的合影，有人调侃道：“以后这些照片都该升值了。”

肖智小学在市东方三小就读，任校足球队队长。“三峰老男孩”就是当年校足球队队员成立的，群成员全是当年肖智的队友，群主是肖智的启蒙教练王小军。

今日中午，记者前往市东方三小走访，刚到学校门口，就看到大屏幕上滚动播放着肖智各个时期的照片。

市东方三小校长侯逸轩说，肖智是学校的骄傲。“有一次，我去郑州看球，和肖智一起吃烩面，看到肖智的锁骨上似乎有东西，当肖智拉开衣服后，画面把我吓到了，原来肖智的锁骨上钉了一排钢钉。有时候，我们只看到明星的光环，却没看到人家背后付出的努力。”侯逸轩感慨道。

肖智在洛阳市东方第三小学就读时的照片 记者 张怡熙 翻拍

王小军回忆，肖智最初是练田径的，从60米跑到长跑，肖智在每个项目上都拿过校运会冠军。三年级时，肖智对足球产生了兴趣，于是开始专心练足球。

肖智一开始就展现出极好的足球天赋，尤其体现进攻方面。最让王小军难忘的，是1996年一拖集团在下属5个小学范围内举办的“苗苗杯”足球赛决赛。“当时，夺冠热门是拖二小(现市东方二小)的足球队，按正常水平，我们根本踢不过他们。那场比赛我们全场被压着打，正是靠着肖智的一个反击破门，让我们最后击败了对手。”

肖智与郜林合影 记者 张怡熙 翻拍

教练说：上小学时每天骑车14公里来练球

观看那场“苗苗杯”足球赛决赛的，还有当时市足球体校(现市足球单项体校)的教练王庆，也是肖智的教练。

王庆告诉记者，肖智上小学时，每天要骑车从拖厂附近的小学前往位于西工体育场的体校，来回距离约14公里。

为了保证自己既能完成学业，又能按时训练，肖智的父亲想了一个办法——他有一位交警朋友，这位朋友执勤的岗楼离体校很近。当时肖智放学后，会先到岗楼里学习，做完作业后再去体校练球。

“那段时间，肖智每天回到家的时候，差不多都是晚上9点多了。”王庆说，他曾问过肖智是否觉得累，肖智告诉他，“从来没感觉到累，因为做喜欢做的事情，肯定不觉得辛苦。”

王庆认为，在洛时期的刻苦训练，为肖智后来的成功打下了良好基础，“可以说，是肖智职业发展非常关键的一个阶段”。

2017年6月2日，郑州航海体育场，2017中超联赛第12轮，河南建业1-1广州富力。肖智效力广州富力却不忘河南球迷，赛后他感谢河南球迷，向河南球迷致意。他收到球迷送的鲜花和河南建业队的围巾。

肖智说：全队上下斗志昂扬，一定拼到底

进球后的肖智，面对场外敬了个军礼，这一动作有何特殊意义？比赛结束后，肖智都干什么？

记者今晚联系到肖智，他说，比赛结束后，队伍连夜赶回了位于阿布扎比的大本营，这些天大家都在正常训练和恢复。

对于进球后的敬礼动作，肖智说：“这个庆祝动作已经成为我的习惯了。无论是在河南建业，还是在广州富力，我都有进球后敬军礼的习惯。当然，这次也有另一层意思，现在球迷对中国足球褒贬不一，也希望通过这种方式向所有仍在支持中国足球的人致敬。”

里皮在换人前对肖智说了什么？肖智透露：“里皮没有说太多，但换上我，就是想告诉队员，接下来要换一种打法了，争取给我创造争抢头球的机会，击垮对方。”

“洛阳是我的家乡，我一直关注着家乡的足球事业。近几年，洛阳各级政府非常支持足球事业的发展，希望以后有更多的洛阳人站在国际赛场上为国争光。”肖智说。

北京时间25日0点，中国队将迎战强敌伊朗队，争取进入亚洲杯四强。对于这场比赛，肖智表示，目前全队上下斗志盎然，非常很期待这场硬碰硬的较量，他如果有机会上场，一定会全力以赴拼到底。

为国足加油，为肖智加油，让我们一起期待新的惊喜吧！（记者 刘嘉仪/文 记者 张怡熙/图）