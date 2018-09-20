私募入股当老板？当心非法集资！

近年来，有不法分子打着私募的旗号进行非法集资，号称几万元入股不嫌少，几百万元也不嫌多。实际上，私募基金的投资者并非普通的百姓，市民应擦亮眼睛，避免陷入非法集资的陷阱。

近年来，有不法分子打着私募的旗号进行非法集资，号称几万元入股不嫌少，几百万元也不嫌多。实际上，私募基金的投资者并非普通的百姓，市民应擦亮眼睛，避免陷入非法集资的陷阱。

私募基金风险较大，因此要求投资者投资于单只私募基金的金额不低于100万元。此外，应满足以下条件：单位净资产不低于1000万元，个人金融资产不低于300万元或最近3年个人年均收入不低于50万元。如果有公司声称几万元也可以投资私募基金，那么您可要当心了。

同时，发行销售私募基金须具备相应资质，并不是注册了工商营业执照就能够从业。私募基金管理机构必须向证监会提交高管资格、注册资本、办公条件、从业人员等一系列材料信息，并登记备案，获得由证监会颁发的私募基金管理人登记证书。基金销售机构也必须获得基金销售业务资格证书才能卖基金。

除了门槛高，私募基金还不会承诺收益。基金法规定，基金管理人不得向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。所以，一切承诺收益的行为都是明令禁止的，否则很有可能涉嫌非法集资。（洛阳晚报记者 郭飞飞）