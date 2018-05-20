买红酒拿利息？当心非法集资陷阱

近期，个别不法分子打着“创新销售模式”的幌子，以商品销售返利模式，承诺提供高额投资回报，非法吸收社会公众资金，消费者对此应警惕。

近期，个别不法分子打着“创新销售模式”的幌子，以商品销售返利模式，承诺提供高额投资回报，非法吸收社会公众资金，消费者对此应警惕。

前不久，家住西工区的张先生接到一个推销电话，对方自称是某红酒企业的销售顾问，该企业推出商品销售返利投资模式，投资者投资1万元，即可购得价值3万元的系列红酒。投资者可委托该企业将价值2万元的红酒代为销售，企业每月返还消费者一定利息，1年内返利2万元。“会不会有陷阱？”张先生心存疑虑。

我市某律师事务所律师谢亮表示，以商品销售返利为名的非法集资是近年非法集资的典型手段之一，在此类非法集资案件中，企业无实际盈利能力，所销售商品标价严重虚高，一旦新客户投资不能支持老客户返利，资金链必然断裂，投资者将面临严重损失。谢亮提醒，消费者遇到此类情况，一定要深入了解投资项目的真实性，既要考察有关企业是否合法，也要分析其承诺的高额回报是否合理、其吸收资金行为是否符合金融管理的法律规定等，切勿盲目相信所谓的快速致富项目，以防上当受骗。（洛阳日报记者 戚帅华）