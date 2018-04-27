当心朋友圈的非法集资陷阱

只需缴纳一定代理费，每天在微信朋友圈转发广告，就能获得收入，当心，这样的好事有可能是非法集资陷阱。

只需缴纳一定代理费，每天在微信朋友圈转发广告，就能获得收入，当心，这样的好事有可能是非法集资陷阱。

市民陈女士近日向记者反映，她想趁着空闲时间做微商，却不小心上了当。今年年初，陈女士在微信朋友圈看到有人推广微商代理业务，只需向上级微商缴纳1000元代理费，每天把商品的广告图片和文字定时发送到朋友圈，每月就能获得300元的提成。此外，每发展一名新代理，还能获得一定的现金奖励。“感觉代理费也不高，当时就交了。”陈女士说，让她没想到的是，只过了不到两个月，对方就失去联系了。

“近年，利用微信朋友圈进行传播、诱骗，已成为非法集资的手段之一。”我市某律师事务所律师谢亮表示，不法分子往往利用微信传播较快的特点，用高额回报诱惑公众参与投资。这类非法集资活动往往被包装成正常的商家营销手段，例如加盟代理获得分红、分享到朋友圈返现等，迷惑性较强。同时，由于受骗金额较小，一般只有几百元到上千元，受骗者大多不会选择报警，给了不法分子可乘之机。

谢亮提醒投资者，应增强风险意识，不要被所谓的“低风险、高回报”项目所蒙蔽，谨防落入非法集资陷阱。（洛阳日报记者 戚帅华）