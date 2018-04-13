“高收益”之下多陷阱 小心不法平台借网络借贷行非法集资之实

随着互联网金融不断发展，网络借贷平台作为一种新兴金融业态迅速兴起。但此类平台准入门槛低、缺乏规范，存在鱼龙混杂的现象，个别非法平台借网络借贷模式向公众敛财，投资者对此应警惕。

随着互联网金融不断发展，网络借贷平台作为一种新兴金融业态迅速兴起。但此类平台准入门槛低、缺乏规范，存在鱼龙混杂的现象，个别非法平台借网络借贷模式向公众敛财，投资者对此应警惕。

家住洛龙区的张先生近日向记者反映，今年年初，朋友向他推荐了一个网络借贷平台，投资者可以利用这一网络平台，将自己的空闲积蓄用于网络借贷，以赚取借贷利息的方式进行投资理财。该平台宣称，投资者的最低收益不低于12%，且投资额越大收益越高。心存疑虑的张先生当时并未投资，后来他发现，仅过了不到两个月，该网络借贷平台就消失了。

业内人士表示，网络借贷平台是近年兴起的互联网金融产品之一，是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种借贷模式，平台一边连接着借款者，另一边连接着投资者，而平台起了牵线搭桥的作用。

正规网络借贷平台只负责信息的公布、信用审核、法律手续、投资咨询等服务，而款项的流动只发生在贷款人和借款人之间，资金的流动并不进出于平台，其本身像一座桥梁，将项目与资金相连接。然而，个别不法分子为吸收资金，打着网络借贷的旗号，许诺给投资者高额回报，待集资达到一定规模后，便音讯全无，使投资者遭受经济损失。

如何区分正规的网络借贷平台和非法集资？业内人士表示，资金池是甄别非法集资的重要手段。如果资金通过第三方金融机构进行托管，这样一来钱就不在网络借贷平台公司的账户中，“卷款跑路”现象就不会发生。如果平台使投资者资金进入平台账户，产生资金池，投资者就应特别留意，以免掉入非法集资陷阱。（洛阳日报记者 戚帅华）