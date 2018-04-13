航拍：洛阳近郊牡丹园中晚开品种进入盛花期

目前，洛阳市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，近郊牡丹园中晚开品种进入盛花期，位于伊滨区的洛阳东花园、洛阳农博园内的牡丹连片开放。
目前，洛阳市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，近郊牡丹园中晚开品种进入盛花期，位于伊滨区的洛阳东花园、洛阳农博园内的牡丹连片开放。
4月16日，记者来到洛阳东花园了解到，占地2700余亩的洛阳东花园内，上百个牡丹品种开放，花香四溢，1000余亩的凤丹连片盛开，20余种芍药含苞待放。除此之外，今年的东花园内，新增了鲸中之鳄演艺、牡丹花海观赏、飞浪漫热气球、军事巡展体验、洛阳民俗水席等以往没有的精彩看点。
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