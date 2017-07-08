2018年3月综治和平安建设工作月考评情况通报

根据市综治办《关于对各县(市、区)综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，现将3月综治和平安建设工作考评排名结果公布如下。
根据市综治办《关于对各县(市、区)综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，现将3月综治和平安建设工作考评排名结果公布如下：
1.老城区；2.孟津县；3.新安县；4.西工区；5.龙门园区；6.洛龙区；7.瀍河区；8.栾川县；9.伊滨区；10.宜阳县；11.偃师市；12.吉利区；13.涧西区；14.高新区；15.嵩县；16.伊川县；17.汝阳县；18.洛宁县。
洛阳市社会治安综合治理委员会办公室
2018年4月10日
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