“明厨亮灶”，让我们下馆子更放心

近日的一天中午，新区望春门街上的一家饭店宾客盈门。市民曹栋和几个朋友推门进去，他们并没有着急去找位子，而是绕着饭店的明档厨房饶有兴趣地看起来。

所谓明档，就是打通厨房墙壁，通过透明玻璃墙、展示橱窗等将操作间开放，让顾客在用餐的同时，对食品加工的流程一目了然。

曹栋平时外出吃饭比较讲究，对饭店的食品安全特别重视。“作为消费者，我们特别想知道饭店食品加工流程是否健康卫生、安全合规，明档厨房正好满足了我们的需求。”曹栋说，“去年以来，我发现咱洛阳这样的明档饭店越来越多，说明我市的饭店管理水平在提升。我们在就餐前就能了解饭店厨房的卫生状况，出来吃饭也越来越放心。”

明档饭店的增多，得益于我市大力推进餐饮服务“明厨亮灶”工程。除建设明档厨房这种方式外，市食药监局还在不断推进餐饮服务单位通过厨房公开活动、原料阳光公示和“互联网+明厨亮灶”等形式，让餐饮服务单位的厨房更加透明，向社会“亮相”。其中，“互联网+明厨亮灶”给市民带来的体验更直接、更新鲜。

市民孙海静的儿子在牡丹大道上一家私立幼儿园上大班。去年，这家幼儿园在市食药监局洛龙分局工作人员的倡导下，在厨房安装了3套视频监控设备，分布在粗加工间、细加工间和储藏室，覆盖了食品加工流程中的各个环节。通过网络传输视频技术，厨房的监控视频会直接上传互联网，家长和监管部门可以随时通过“舌尖安全网”网站和手机APP观看。每到饭点儿前掏出手机看看幼儿园厨房里的情况，渐渐成了孙海静的习惯。

“听说我市越来越多的中小学实施了‘互联网+明厨亮灶’，孩子们在学校的饮食安全让家长们更放心了。”孙海静说。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 陈翔 徐慧强 文/图）

数字看变化

9100去年，全市共有超过9100家餐饮服务单位实施“明厨亮灶”工程

460去年，我市460家餐饮服务单位实施了“互联网+明厨亮灶”，其中有社会餐饮企业，也有学校、单位食堂

18去年，我市先后评选出市级“互联网+明厨亮灶”示范单位两批共18家。其中，洛龙区第一实验小学、涧西区亚欧幼儿园被评为第一批省级“互联网+明厨亮灶”示范单位

制图宁琦