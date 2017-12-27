从古城快速路往洛北去可走古王立交了

古城快速路与王城大道立交(简称古王立交)功能继续提升，从2017年12月31日起，又有两条匝道放行，从古城快速路去洛北城区可借此通行。昨日，记者为您探了探路。

古王立交周边通行指南

●从王城大道以东方向驶来车辆

前往涧西区方向，可选择金城寨街—古城快速路—西苑桥，或者王城大道下穿隧道—右侧匝道—古城快速路高架—西苑桥等两种通行方式；

还可选择古城快速路—古王立交—右转匝道—王城大桥，或者直接经王城大道下穿隧道通往洛北城区。

●从王城大道以西方向驶来车辆

前往洛龙区的车辆，可选择西苑桥—古城快速路高架—王城大道右转匝道—王城大道，或者古城快速路高架—金城寨街—太康路等两种通行方式；

前往洛北城区的车辆，可选择古城快速路—左转匝道—王城大桥，或是西苑桥—地面通道—英才路—滨河南路—王城大桥或牡丹桥。

●从古城快速路以南方向驶来车辆

往西苑桥方向，可借助古王立交由南向北第一匝道行驶；

往王城大桥方向，借王城大道下穿隧道直行；

往滨河南路方向，可借助隋王立交抵达滨河南路，再借该路通往牡丹桥或者洛阳桥方向。

●英才路、学府街和古城路沿线居民如果想上高架，也可在古城路英才路口南借匝道上高架。

滨河南路与古城快速路互通立交通行指南

●滨河南路由西向东

直行可走下穿隧道或地面通道，上西苑桥可通过地面平交路口左转，往古城路方向可通过匝道右转。

●滨河南路由东向西

直行可选择下穿隧道或地面通道，往西苑桥方向可借助匝道右转，往古城路方向可通过地面平交路口左转。

●古城路往西苑桥方向

往滨河南路双溪布洛方向，需借助地面通道，直接上西苑桥可借助高架直行；

往滨河南路东方今典方向，需借助高架匝道通行或走地面通道在滨河南路地面平交路口左转。

●西苑桥由北向南

往滨河南路东方今典方向，可借匝道直接右转；

往滨河南路双溪布洛方向，需通过地面平交路口左转；

往学府街、英才路方向，需走地面通道；

往王城大道、龙门大道方向，可上高架桥直行。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 谢胜利）