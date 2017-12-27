洛阳网讯 今日上午，隋唐城路与王城大道立交通往滨河南路的隧道(王城大道东侧隧道)正式通车，从古王立交现在可以直通滨河南路了！该隧道通车后路线怎么走？记者带您实地体验。

此次放行的隧道是古王立交北侧隋唐城路与王城大道立交的一部分，其入口位于王城大道下穿隧道(南向北方向)临近出口的地方。该隧道通行后，由市政府方向前往滨河南路的车辆，可从太康路或开元大道——王城大道下穿隧道——隋王立交右侧隧道(王城大桥东侧辅路隧道)行驶至滨河南路，车辆继续沿滨河南路向东行驶，可先后上牡丹桥或洛阳桥。

值得注意的是，由南向北的车辆可借助该隧道行驶，从滨河南路向北行驶的车辆不允许借助该隧道逆行至王城大道隧道，只能右转上王城大桥。

记者在现场看到，该隧道入口处已经设置路向标志，由于隧道口入口处变窄，过往车辆需注意提前变道并减速行驶。(见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图 )