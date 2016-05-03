今起，洛阳古王立交可直通滨河南路啦

走古城路与王城大道立交(古王立交)，从今天起，可以直接上滨河南路啦。《洛阳晚报》记者从古城快速路工程建设指挥部获悉，隋唐城路与王城大道立交通往滨河南路方向的匝道完成施工具备通行条件，将于今日正式放行通车。

从今年10月1日起，古城快速路一期工程通车，古王立交部分放行，但王城大道由南向北只能通往王城大桥和西苑桥，无法与滨河南路相连。这对于想借助滨河南路往老城、瀍河方向去的市民来说多有不便。

此次放行的匝道属于古王立交北侧隋唐城路与王城大道立交的一部分，直接连接王城大道和滨河南路，也就是说，您如果由王城大道由南向北行车，可在王城大道下穿古城路隧道中直接通过匝道上滨河南路，再借助滨河南路上牡丹桥、洛阳桥或新街跨洛河大桥。

此外，古王立交其他未放行匝道正在加紧施工，预计2018年元旦前后，古城路东西方向车辆也可往北直接上王城大桥。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 谢胜利）