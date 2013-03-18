洛阳遴选百余名廉洁征兵监督员 您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 09:00 分享到： 核心提示：

自今年起，将在全国范围内建立廉洁征兵监督员制度和廉洁征兵“零报告”制度，使征兵工作接受全社会广泛监督。昨日，市征兵办公布我市廉洁征兵监督员名单及联系方式。 自今年起，将在全国范围内建立廉洁征兵监督员制度和廉洁征兵“零报告”制度，使征兵工作接受全社会广泛监督。昨日，市征兵办公布我市廉洁征兵监督员名单及联系方式。 我市廉洁征兵监督员主要从人大代表、政协委员、高校教职员工、应征青年家长、离退休干部、退伍军人和热心群众中遴选，全市共遴选出百余人。市征兵办相关负责人介绍，廉洁征兵监督员作为兼职监督人员，履行群众监督职能，重点监督各级征兵部门和征兵工作人员履行职责情况，及时发现、指出并参与纠治征兵工作中的“微腐败”“暗腐败”问题。廉洁征兵“零报告”制度则要求逐级每天、每周上报征兵工作中的廉洁问题，并对报告内容负责。 洛阳军分区纪委廉洁征兵监督举报电话：0379-69870123，17737950903 洛阳征兵办公室廉洁征兵监督举报电话：0379-69870160，15333792359(洛阳日报记者 申利超 通讯员 畅世伟) 洛阳市2017年市县两级征兵办公室聘请廉洁征兵监督员名单及监督举报电话 注：依次为姓名、人员类别、监督举报电话(含办公电话、移动电话) ■洛阳市 张晓理人大代表无 13803888877 张三人大代表无 13803791623 娄金萍政协委员63916279 13503880118 薛松涛政协委员无 15538800017 王玉荣热心群众无 15138771766 翟国安教职员工无 18337908167 杨延卿热心群众无 13633797688 ■偃师市 段建民人大委员67711957 13903882968 王友军政协委员67726636 15537977988 臧莲凤拥军模范65098050 13592009249 张晓阳热心群众67603619 13700812751 温应芳退休干部67712543 18739066959 ■孟津县 王建茹人大代表67927298 13949228005 魏玉堂人大代表67920375 13526978671 李武卿政协委员67909671 13937970001 杜水泉政协委员67909671 13938889733 乔小伟应征青年家长无 15978636661 ■新安县 张宏操纪委常委67283585 13937929525 裴娜娜人大代表67281680 13592067888 杨光瑞人大代表67281680 13592003338 王小丽人大代表67280373 13629803953 孙庆虎政协委员67298790 1390379835(缺1位) 王进伟政协委员67291658 13703796225 ■宜阳县 王修印人大代表68878188 18638873900 李威武人大代表68878188 13525930883 李红召政协常委68882207 13608666631 林青峰政协常委68882207 18137959188 王志忠学生家长无 13333881231 ■汝阳县 袁兴安政协委员无 13233953998 李红伟政协委员68238559 13938881786 何本贤政协委员63086501 13598198678 李光政政协委员无 13938888175 袁爱荣政协委员68236361 15637915326 ■洛宁县 张雪苗人大代表66231686 13592010828 张耀华政协委员66231004 15036988817 胡彩霞纪委干部66269773 13693795255 吉世祥应征青年家长无 13598197572 高利平热心群众无 13837961707 ■伊川县 刘建设人大代表无 13938855858 赵万才政协委员68366899 13803798161 叶长记退休干部无 15937990888 赵金国应征青年家长无 13523614111 康丙印退休工人无 15838898028 任凯杰退役军人无 18137736965 ■嵩县 陈金中政协委员66312406 13592091757 胡宗斌政协委员66313977 13598196616 李占娟政协委员无 13949260289 杨艺波人大代表无 15716732888 赵红霞公安干部无 13937987779 ■栾川县 郭红生政协委员无 13903889489 朱国浩人大代表无 13838820667 赵俊锋退役军人无 17739037840 李鑫磊退役军人无 18037221222 秦晓飞热心群众无 13949201155 刘晓山热心群众无 13461016659 ■老城区 刘政委纪委常委63780282 18737966532 李保江纪委干部65812267 15038589139 张超军转干部65279016 15036711953 张振峰党员干部63986030 18695996369 郭玉红党员干部63952160 13523798557 ■西工区 黄照红党员干部63892696 13838868656 张子娟党员干部63892683 18537938711 李艳利党员干部63892765无 李慧一党员干部63892696无 胡毅党员干部63136202 13803882766 ■涧西区 焦嵘党员干部无 13938884187 邢原来政协委员无 13703889365 周天杰政协委员无 13937953775 杜武义人大代表无 13700817157 朱珺人大代表无 15837903209 ■瀍河区 马真玲党员干部无 15937997004 姚克伟党员干部无 18037622223 刘世闲党员干部无 13700813133 陈凯英党员干部无 15537957918 徐万军党员干部无 15503792153 ■洛龙区 康淑乾热心群众无 15838547346 牛子羿纪委干部63256174 15937973530 宰令申退役军人无 18736327171 匡延林党员干部63322190 13937969360 陈留坤热心群众60168639 13803795578 ■吉利区 罗超政协委员66919818 13937919889 徐义林党员干部66912398 13592001950 张耿党员干部66968589 18834913696 张世波党员干部66933980 13608663206 张东宝党员干部66935267 13683855315 ■高新区 李学国党员干部64329707 18903881976 牛兴瑶人大代表69937612 13937969720 崔梦恬党员干部64183112 15138751343 王雪琴党员干部64319613 13838826731 朱丹党员干部64588802 15036321033 ■伊滨区 王顺杰党员干部无 15824959838 陈新月退伍军人无 13663880245 范玉祥热心群众无 13837921157 姬涛然应征青年家长无 15837956565 ■龙门园区 李利舟党员干部无 13608658200 藏利安党员干部无 13803793766 张继峰党员干部无 13949205478 吉行军党员干部无 15538593888 殷坤党员干部无 13598155621 [ 责任编辑：席倩倩] 分享到： 返回洛阳网首页>> 相关阅读 县 区

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