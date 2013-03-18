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洛阳遴选百余名廉洁征兵监督员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 09:00
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　　自今年起，将在全国范围内建立廉洁征兵监督员制度和廉洁征兵“零报告”制度，使征兵工作接受全社会广泛监督。昨日，市征兵办公布我市廉洁征兵监督员名单及联系方式。

　　我市廉洁征兵监督员主要从人大代表、政协委员、高校教职员工、应征青年家长、离退休干部、退伍军人和热心群众中遴选，全市共遴选出百余人。市征兵办相关负责人介绍，廉洁征兵监督员作为兼职监督人员，履行群众监督职能，重点监督各级征兵部门和征兵工作人员履行职责情况，及时发现、指出并参与纠治征兵工作中的“微腐败”“暗腐败”问题。廉洁征兵“零报告”制度则要求逐级每天、每周上报征兵工作中的廉洁问题，并对报告内容负责。

　　洛阳军分区纪委廉洁征兵监督举报电话：0379-69870123，17737950903

　　洛阳征兵办公室廉洁征兵监督举报电话：0379-69870160，15333792359(洛阳日报记者 申利超 通讯员 畅世伟)

　　洛阳市2017年市县两级征兵办公室聘请廉洁征兵监督员名单及监督举报电话

　　注：依次为姓名、人员类别、监督举报电话(含办公电话、移动电话)

　　洛阳市

　　张晓理人大代表无 13803888877

　　张三人大代表无 13803791623

　　娄金萍政协委员63916279 13503880118

　　薛松涛政协委员无 15538800017

　　王玉荣热心群众无 15138771766

　　翟国安教职员工无 18337908167

　　杨延卿热心群众无 13633797688

　　偃师市

　　段建民人大委员67711957 13903882968

　　王友军政协委员67726636 15537977988

　　臧莲凤拥军模范65098050 13592009249

　　张晓阳热心群众67603619 13700812751

　　温应芳退休干部67712543 18739066959

　　孟津县

　　王建茹人大代表67927298 13949228005

　　魏玉堂人大代表67920375 13526978671

　　李武卿政协委员67909671 13937970001

　　杜水泉政协委员67909671 13938889733

　　乔小伟应征青年家长无 15978636661

　　新安县

　　张宏操纪委常委67283585 13937929525

　　裴娜娜人大代表67281680 13592067888

　　杨光瑞人大代表67281680 13592003338

　　王小丽人大代表67280373 13629803953

　　孙庆虎政协委员67298790 1390379835(缺1位)

　　王进伟政协委员67291658 13703796225

　　宜阳县

　　王修印人大代表68878188 18638873900

　　李威武人大代表68878188 13525930883

　　李红召政协常委68882207 13608666631

　　林青峰政协常委68882207 18137959188

　　王志忠学生家长无 13333881231

　　汝阳县

　　袁兴安政协委员无 13233953998

　　李红伟政协委员68238559 13938881786

　　何本贤政协委员63086501 13598198678

　　李光政政协委员无 13938888175

　　袁爱荣政协委员68236361 15637915326

　　洛宁县

　　张雪苗人大代表66231686 13592010828

　　张耀华政协委员66231004 15036988817

　　胡彩霞纪委干部66269773 13693795255

　　吉世祥应征青年家长无 13598197572

　　高利平热心群众无 13837961707

　　伊川县

　　刘建设人大代表无 13938855858

　　赵万才政协委员68366899 13803798161

　　叶长记退休干部无 15937990888

　　赵金国应征青年家长无 13523614111

　　康丙印退休工人无 15838898028

　　任凯杰退役军人无 18137736965

　　嵩县

　　陈金中政协委员66312406 13592091757

　　胡宗斌政协委员66313977 13598196616

　　李占娟政协委员无 13949260289

　　杨艺波人大代表无 15716732888

　　赵红霞公安干部无 13937987779

　　栾川县

　　郭红生政协委员无 13903889489

　　朱国浩人大代表无 13838820667

　　赵俊锋退役军人无 17739037840

　　李鑫磊退役军人无 18037221222

　　秦晓飞热心群众无 13949201155

　　刘晓山热心群众无 13461016659

　　老城区

　　刘政委纪委常委63780282 18737966532

　　李保江纪委干部65812267 15038589139

　　张超军转干部65279016 15036711953

　　张振峰党员干部63986030 18695996369

　　郭玉红党员干部63952160 13523798557

　　西工区

　　黄照红党员干部63892696 13838868656

　　张子娟党员干部63892683 18537938711

　　李艳利党员干部63892765无

　　李慧一党员干部63892696无

　　胡毅党员干部63136202 13803882766

　　涧西区

　　焦嵘党员干部无 13938884187

　　邢原来政协委员无 13703889365

　　周天杰政协委员无 13937953775

　　杜武义人大代表无 13700817157

　　朱珺人大代表无 15837903209

　　瀍河区

　　马真玲党员干部无 15937997004

　　姚克伟党员干部无 18037622223

　　刘世闲党员干部无 13700813133

　　陈凯英党员干部无 15537957918

　　徐万军党员干部无 15503792153

　　洛龙区

　　康淑乾热心群众无 15838547346

　　牛子羿纪委干部63256174 15937973530

　　宰令申退役军人无 18736327171

　　匡延林党员干部63322190 13937969360

　　陈留坤热心群众60168639 13803795578

　　吉利区

　　罗超政协委员66919818 13937919889

　　徐义林党员干部66912398 13592001950

　　张耿党员干部66968589 18834913696

　　张世波党员干部66933980 13608663206

　　张东宝党员干部66935267 13683855315

　　高新区

　　李学国党员干部64329707 18903881976

　　牛兴瑶人大代表69937612 13937969720

　　崔梦恬党员干部64183112 15138751343

　　王雪琴党员干部64319613 13838826731

　　朱丹党员干部64588802 15036321033

　　伊滨区

　　王顺杰党员干部无 15824959838

　　陈新月退伍军人无 13663880245

　　范玉祥热心群众无 13837921157

　　姬涛然应征青年家长无 15837956565

　　龙门园区

　　李利舟党员干部无 13608658200

　　藏利安党员干部无 13803793766

　　张继峰党员干部无 13949205478

　　吉行军党员干部无 15538593888

　　殷坤党员干部无 13598155621
[ 责任编辑：席倩倩]
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