洛阳遴选百余名廉洁征兵监督员

自今年起，将在全国范围内建立廉洁征兵监督员制度和廉洁征兵“零报告”制度，使征兵工作接受全社会广泛监督。昨日，市征兵办公布我市廉洁征兵监督员名单及联系方式。
我市廉洁征兵监督员主要从人大代表、政协委员、高校教职员工、应征青年家长、离退休干部、退伍军人和热心群众中遴选，全市共遴选出百余人。市征兵办相关负责人介绍，廉洁征兵监督员作为兼职监督人员，履行群众监督职能，重点监督各级征兵部门和征兵工作人员履行职责情况，及时发现、指出并参与纠治征兵工作中的“微腐败”“暗腐败”问题。廉洁征兵“零报告”制度则要求逐级每天、每周上报征兵工作中的廉洁问题，并对报告内容负责。
洛阳军分区纪委廉洁征兵监督举报电话：0379-69870123，17737950903
洛阳征兵办公室廉洁征兵监督举报电话：0379-69870160，15333792359(洛阳日报记者 申利超 通讯员 畅世伟)
洛阳市2017年市县两级征兵办公室聘请廉洁征兵监督员名单及监督举报电话
注：依次为姓名、人员类别、监督举报电话(含办公电话、移动电话)
■洛阳市
张晓理人大代表无 13803888877
张三人大代表无 13803791623
娄金萍政协委员63916279 13503880118
薛松涛政协委员无 15538800017
王玉荣热心群众无 15138771766
翟国安教职员工无 18337908167
杨延卿热心群众无 13633797688
■偃师市
段建民人大委员67711957 13903882968
王友军政协委员67726636 15537977988
臧莲凤拥军模范65098050 13592009249
张晓阳热心群众67603619 13700812751
温应芳退休干部67712543 18739066959
■孟津县
王建茹人大代表67927298 13949228005
魏玉堂人大代表67920375 13526978671
李武卿政协委员67909671 13937970001
杜水泉政协委员67909671 13938889733
乔小伟应征青年家长无 15978636661
■新安县
张宏操纪委常委67283585 13937929525
裴娜娜人大代表67281680 13592067888
杨光瑞人大代表67281680 13592003338
王小丽人大代表67280373 13629803953
孙庆虎政协委员67298790 1390379835(缺1位)
王进伟政协委员67291658 13703796225
■宜阳县
王修印人大代表68878188 18638873900
李威武人大代表68878188 13525930883
李红召政协常委68882207 13608666631
林青峰政协常委68882207 18137959188
王志忠学生家长无 13333881231
■汝阳县
袁兴安政协委员无 13233953998
李红伟政协委员68238559 13938881786
何本贤政协委员63086501 13598198678
李光政政协委员无 13938888175
袁爱荣政协委员68236361 15637915326
■洛宁县
张雪苗人大代表66231686 13592010828
张耀华政协委员66231004 15036988817
胡彩霞纪委干部66269773 13693795255
吉世祥应征青年家长无 13598197572
高利平热心群众无 13837961707
■伊川县
刘建设人大代表无 13938855858
赵万才政协委员68366899 13803798161
叶长记退休干部无 15937990888
赵金国应征青年家长无 13523614111
康丙印退休工人无 15838898028
任凯杰退役军人无 18137736965
■嵩县
陈金中政协委员66312406 13592091757
胡宗斌政协委员66313977 13598196616
李占娟政协委员无 13949260289
杨艺波人大代表无 15716732888
赵红霞公安干部无 13937987779
■栾川县
郭红生政协委员无 13903889489
朱国浩人大代表无 13838820667
赵俊锋退役军人无 17739037840
李鑫磊退役军人无 18037221222
秦晓飞热心群众无 13949201155
刘晓山热心群众无 13461016659
■老城区
刘政委纪委常委63780282 18737966532
李保江纪委干部65812267 15038589139
张超军转干部65279016 15036711953
张振峰党员干部63986030 18695996369
郭玉红党员干部63952160 13523798557
■西工区
黄照红党员干部63892696 13838868656
张子娟党员干部63892683 18537938711
李艳利党员干部63892765无
李慧一党员干部63892696无
胡毅党员干部63136202 13803882766
■涧西区
焦嵘党员干部无 13938884187
邢原来政协委员无 13703889365
周天杰政协委员无 13937953775
杜武义人大代表无 13700817157
朱珺人大代表无 15837903209
■瀍河区
马真玲党员干部无 15937997004
姚克伟党员干部无 18037622223
刘世闲党员干部无 13700813133
陈凯英党员干部无 15537957918
徐万军党员干部无 15503792153
■洛龙区
康淑乾热心群众无 15838547346
牛子羿纪委干部63256174 15937973530
宰令申退役军人无 18736327171
匡延林党员干部63322190 13937969360
陈留坤热心群众60168639 13803795578
■吉利区
罗超政协委员66919818 13937919889
徐义林党员干部66912398 13592001950
张耿党员干部66968589 18834913696
张世波党员干部66933980 13608663206
张东宝党员干部66935267 13683855315
■高新区
李学国党员干部64329707 18903881976
牛兴瑶人大代表69937612 13937969720
崔梦恬党员干部64183112 15138751343
王雪琴党员干部64319613 13838826731
朱丹党员干部64588802 15036321033
■伊滨区
王顺杰党员干部无 15824959838
陈新月退伍军人无 13663880245
范玉祥热心群众无 13837921157
姬涛然应征青年家长无 15837956565
■龙门园区
李利舟党员干部无 13608658200
藏利安党员干部无 13803793766
张继峰党员干部无 13949205478
吉行军党员干部无 15538593888
殷坤党员干部无 13598155621