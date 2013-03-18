洛阳市征兵体检工作正在全面推进

我市征兵体检工作正在全面推进。昨日，市委副书记袁永新带领军地联合检查组，到瀍河区征兵体检站检查指导征兵体检工作。

袁永新一行实地察看了体检工作开展情况，并召开座谈会对有关工作作进一步安排。袁永新在讲话中指出，征兵工作作为建设巩固国防和强大军队的源头工程、造血工程、希望工程，事关国防和军队建设大局，事关国家安全稳定，对于实现党在新形势下的强军目标、建设世界一流军队具有重大意义。各级政府和兵役机关要切实提升政治站位，进一步增强“四个意识”，把征兵工作作为一项光荣而严肃的政治任务，作为支持和服务改革强军的实际行动，加强组织领导，严密组织实施，通过军地共同努力，把更多高素质青年选拔到人民军队中。

袁永新强调，各级各有关部门要强化责任担当，积极主动作为，推进各项工作落到实处。要大力宣传兵役法，增强公民国防观念、激发青年参军热情，鼓励和引导高素质青年报名应征。要严格标准程序，建立健全阳光征兵体系，规范征兵工作秩序，严把政治关、身体关、文化关、年龄关，切实提高我市兵员质量。要积极开展拥军优属活动，把义务兵优待金发放等入伍优惠政策落到实处，在全社会大力营造“一人当兵、全家光荣”的浓厚氛围。

袁永新要求，军地各级要严守纪律规矩，严格落实“五公开五公布”等廉洁征兵各项规定，及时向社会公布征兵政策、条件标准、工作程序、纪律要求、监督方式等，主动接受群众监督。纪检、监察部门要全程参与征兵工作，加强对体检、政治考核、走访、定兵等关键环节的跟踪监督，坚决纠治征兵工作中的不正之风，高标准高质量完成年度征兵任务，为实现中国梦、强军梦提供坚强力量保证，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

市委常委、洛阳军分区政委黄为忠，洛阳军分区司令员董建亚，副市长张世敏，洛阳军分区副司令员王中立等参加活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 畅世伟）