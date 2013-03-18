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王城大桥半幅封闭施工 早高峰堵不堵？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-10 09:38
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昨日早高峰，王城大桥虽通行压力增大，但没有严重交通拥堵

　　昨日，王城大桥开始半幅封闭施工。在昨日的交通早高峰期间，《洛阳晚报》记者对王城大桥及附近牡丹桥、西苑桥交通状况，通过晚报今日头条号进行了实时图文和短视频直播。

　　记者看到，王城大桥由于半幅封闭，虽道路通行能力下降，但并未出现严重交通拥堵，反而是牡丹桥受交通压力分流影响，通行压力比往日大了不少。

　　昨日8时，记者在王城大桥南头看到，王城大桥的东半幅已封闭，过往车辆在现场交警的指挥下通行。记者开车上桥，明显感觉到通行压力比平时大，由南向北方向的车流比由北向南方向的前进更缓慢。尽管如此，记者开车由南向北过桥时很少需停车等待，全过程用时约5分钟。

　　随后，记者又在牡丹桥看到，牡丹桥由北向南方向通行顺畅，由南向北方向通行压力比平时大了很多，桥面压车情况严重，等待下桥的车从桥北头几乎排到了桥中间。相比之下，西苑桥受到的影响并不明显，在昨日早高峰期间双向通行都较顺畅。

　　昨日在王城大桥执勤的市西工交巡大队八中队民警李长功说，昨日早高峰期间，王城大桥车流量没有预想中的大，应该是经过前期宣传，不少车主得知施工消息选择了绕行、错峰出行。

　　李长功说，昨日早高峰，王城大桥由北向南、由南向北两个方向都发生了轻微的机动车交通事故，导致桥面出现了短暂交通拥堵。他提醒市民，王城大桥半幅封闭施工期间通行能力下降，如果在桥上发生没有人员伤亡的轻微交通事故，事故双方最好在拍照留证后将车挪到不影响其他车通行的地方，不要在现场长时间停留。此外，半幅封闭后，机动车和非机动车混行，交警也提醒骑电动车、摩托车的市民不要在车道内逆行，这样不但影响其他车通行，也较危险。<<<新闻回放：王城大桥封闭施工详情（洛阳晚报记者 郭秩铭 文/图）
[ 责任编辑：周萌]
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