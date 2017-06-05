洛阳3家单位因环保问题被约谈

6日，市委、市政府就加油站地下油罐防渗改造工作及燃气施工作业施工人员少、施工工期拖沓、群众意见大等问题，约谈中石化洛阳销售分公司、中石油洛阳销售分公司、洛阳新奥华油燃气公司主要负责人、分管负责人。 根据省、市环境污染防治攻坚战政策部署，我市加油站地下油罐防渗改造工作应于10月底前完成。截至目前，中石化洛阳销售分公司、中石油洛阳销售分公司仍未启动这项工作，造成我市严重落后于全省进度，如期完成省定任务压力巨大。洛阳新奥华油燃气公司在燃气改造安装工作中普遍存在现场施工人员少、工程设计审批缓慢、施工工期拖沓问题，严重影响了全市取缔散煤燃烧工作进度。 受市委、市政府主要领导委托，副市长李保兴对上述3家单位进行公开约谈，督促3家单位提升攻坚意识，采取有效措施，加快工作进度，确保完成省、市确定的目标任务。希望3家单位进一步提高政治站位，把思想和行动统一到市委、市政府部署和要求上来，主动落实企业主体责任，积极履行社会义务，在确保安全的前提下，加强施工力量，加快工作进度，按时保质完成环境污染防治任务。 3家单位负责人分别作表态发言，并面对媒体郑重承诺，一定克服困难、迎头赶上，按时完成任务，为全市环境保护工作作出积极贡献。（洛阳日报记者 孙自豪）