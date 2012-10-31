协警宋珂单腿跪地在检查轿车的问题 (警方供图）

瀛洲岗交警帮市民推车 （网友供图）

洛阳铁军兄弟救援大队在龙门大道附近进行救援 （记者 杜武 通讯员 远学杰 摄）

受强冷空气影响，昨日，我市出现暴雪天气，不少道路出现路面结冰等不利于行车的情况。在周山路、310国道等路段，有多名司机被困，最终，他们在执勤交警、民间公益救援队的帮助下，顺利脱困。

周山路与浅井南路交叉口西坡道：交警一个多小时推了十几辆汽车上坡

昨日，一张交警在雪中推车的照片被传到网上。照片中，三名交警冒着大雪，正吃力地推着一辆黑色轿车上坡。不少网友跟帖为图中交警点赞：“洛阳交警威武！”“交警蜀黍好样的！”

推车的交警来自高新交巡大队瀛洲岗。昨日12时许，他们巡逻至周山路与浅井南路交叉口附近时，发现不少车因路面太滑上不去坡，已经引起小范围的交通堵塞。交警高广武说，周山路与浅井南路交叉口向西是一段长约百米的上坡路，积雪导致路面结冰打滑，车如果不装防滑链，很难上去。

看到这种情况，他和三位同事把巡逻车停在路边，开始上前帮忙推车。“我们在那儿一个多小时，一共推了十几辆车。”高广武说。

310国道新安县庙头村路段：半小时内，协警助4辆打滑轿车脱险

昨日12时许，310国道新安县庙头村附近路段路面结了一层薄冰。由于近期该路段正在施工，新安县交警大队三中队民警一直在此处执勤。

“我们执勤点附近正好是一个缓坡，12时20分前后，一辆自西向东行驶的小轿车上坡时出现打滑。”新安县交警大队三中队协警宋珂说，见状，他和同事韦震赶紧上前查看情况。

宋珂单腿跪地，弯腰检查该轿车右后轮发现，原来是轿车脱落的排气筒卡在了右后车轮轮毂上。几分钟后，宋珂将脱落的排气筒移开，轿车车轮才恢复了正常。随后他和韦震又合力把轿车推上缓坡，司机这才顺利驾车离去。宋珂说，此后半小时，他们又连续推了3辆因车轮打滑而无法正常行驶的轿车。

我市两支民间公益救援队：大雪之中救援多辆私家车

昨日，我市两支民间公益救援队也及时展开道路救援。

洛阳铁军兄弟救援大队队长张晓旭带领救援队员十余人，兵分几路在西工区、涧西区、洛龙区多个路段，对受困的私家车进行无偿救援。截至当日19时，该大队共救援市民私家车12辆，受助车全部脱困。洛阳铁军兄弟救援大队是我市一支由退伍老兵自发组建的公益车辆救援组织，创办人张晓旭是驻洛部队的一名退伍老兵。

昨日下午，洛阳雷霆公益救援队接到求救电话称，因积雪太大，一辆私家车被困在孟津县常袋镇附近的乡村小路上，救援队队长远学杰立刻派出专业救援车前去救援。到现场后发现，由于暂时无法用拖车救援，救援人员先将车固定，然后将受困多时的罗先生一家三口安全送到其位于麻屯镇的家，受困车次日再进行施救。洛阳雷霆公益救援队昨日共在洛吉快速通道沿线、310国道等处帮助5辆私家车脱困。

提醒：冰雪路面上行驶要保持更远安全车距，不要急刹和急转

市交警部门相关负责人提醒，降雪后，市区路面积雪、结冰情况一时难以消除，市民出行应格外注意交通安全。

交警提醒机动车驾驶员：在冰雪路面一定要低速行驶；在转弯时不要超过每小时10公里，并且缓慢转动方向盘，不能猛打方向；在行驶中，与前车保持的安全距离应该是在正常路面的4倍以上；在制动时，应提早轻踩刹车；在车起步时，轻踩油门，避免一侧驱动轮打滑；如果在冰雪路面车发生横滑，市民应该慢松油门，迅速变换至低速挡，向滑行的方向慢打方向盘，必要的时候慢制动停车。

市民可关注“洛阳交警”新浪微博和微信公众号、新浪微博“洛阳高速交警”或拨67872168，了解市区、高速的最新路况信息，合理规划出行。（洛阳晚报记者 郭学锋 牛鹏远 杜武 郭秩铭 通讯员 潘华武 李旋 张晓旭 远学杰 翟天下）