洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
锲而不舍抓落实——三谈全面提高大气污染治理实效
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-23 08:49
分享到：

　　如期而至的一场雪，让人们感到空气洁净了许多，但真正长效地驱散雾霾，显然不能光靠“天帮忙”“神助攻”“等风来”。

　　事靠“人为”。锲而不舍抓好大气污染防治工作，克服盲目乐观、疲沓厌倦和畏难消极情绪，主动迎难而上、采取断然措施应对恶劣天气，这既是最近召开的市委常委(扩大)会议传递的强烈信号，也是人们对切实消除“心肺之患”的共识。

　　应当看到，大气污染成因复杂，治理难度大，但并非不可治理。从今年国内各城市及我市的治理情况来看，如果能把责任落到实处、预警预案准备充分、执法监督足够严厉、措施更加到位，空气质量就能够有明显的改善。反之，如果工作稍有松懈，雾霾天气就会卷土重来。因此，有人说，各地的雾霾中多多少少都含有不负责、不担当、不落实的“惰气”。

　　大气污染防治，说到底就是个厘清责任、各尽其责、做好事先预防事后补救的落实过程。打赢大气污染防治攻坚战，是洛阳构建生态环境建设体系的第一行动，是硬指标、硬任务、硬约束，必须严格落实责任，增强执行力，把书面制度和方案变成实际行动，确保抓实抓严抓出成效。

　　然而，一些同志在思想认识、政策落实、工作推进、日常监管等方面，距离上级要求、发展需求和群众诉求还存在较大差距——

　　对大气污染防治工作，个别县(市)区和部门主要领导没有亲自挂帅、亲自过问，也没有将工作压力及时传导到基层；一些企业对于监管部门提出的整改要求置若罔闻、熟视无睹，多数建筑工地没有严格落实“6个100%”的要求，有的减排、治污设备成了摆设；在省督察组交办我市的8批问题中，每批都有施工工地的扬尘问题；在工业污染管控方面，限产限排不到位，有的甚至拿早已停产的生产线滥竽充数……

　　“高高举起，轻轻放下”，那不叫抓落实，而是在继续把环保当成软柿子，是在做“口头环保”，必然会让蓝天白云越来越“稀缺”。

　　面对严峻的大气污染形势，来不得半点投机取巧，不拿出刮骨之勇、雷霆之力、穿石之功，我们难以迎回“洛阳蓝”——

　　要加强气象预警，特别要注意加强气象监测、分析、预报，综合调度、综合施策，对大气污染实施精准有效管控；要严格监督执法，环保、工信、住建、交通等有关部门要切实履行好环境监督执法责任，发现违法行为要严肃追责，对所在地党委、政府和执法监督部门要严厉问责，对久拖不决的重点环境问题、群众关心的热点难点问题，必须严查重处，实行“零容忍”；要严格落实责任，在“年终大考”的关键时期，各地各部门要对照目标责任要求，强化部门和属地管理，细化分解任务，逐级压实责任，严格奖惩问责，形成联防联控的强大工作合力，坚决完成全年目标任务。

　　治理大气污染，既是攻坚战，也是持久战，骨头很“硬”，任务更“硬”。锲而不舍抓落实，一步步积小胜为大胜，终有一天能以蓝天白云越来越多的“量变”，抓出绿色发展越来越实的“质变”！（洛 平）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市人社局警示：参保人员请严防三类社保诈骗
  • ·人社部部长：适时出台渐进式延迟退休年龄政策
  • ·这些习惯会毁掉男人生育力 桑拿高温也会损伤睾丸
    		•
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%
        国家统计局18日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据，统计局：10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%。对此...
  • ·“楼吵”是把难开的“锁”要全靠邻里情
  • ·［房产］整顿虚假信息 二手房市场严打“幽灵房源”
  • ·［房产］楼市新政后 刚需：加入“游戏”是早晚事？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布暴雪橙色预警信号 12小时内道...
  • 洛阳发布暴雪红色预警 公交客运高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 为保障轨道交通1号线试验段史家湾站施...
  • 洛阳38路公交车线路延长 市民请注意线...
  • 洛浦公园南北两堤均严禁车辆、携犬入园
  • 河科大一女生在落叶上画画引关注
  • 河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳...
  • 洛阳民间高手自制375件冷兵器
  • 市政部门已制订了降雪应急预案
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    百变发色 厨师用16年换...
    新西兰强震致海床上升2...
    精彩热帖

    落尽琼花天不惜

    雪中漫步洛浦

    定鼎门雪景

    这样施工很危险
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    梅婷与女儿写真曝光

    熊黛林郭可颂婚照...

    大表姐真空上阵

    田亮一家颜值高
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605