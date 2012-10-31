如期而至的一场雪，让人们感到空气洁净了许多，但真正长效地驱散雾霾，显然不能光靠“天帮忙”“神助攻”“等风来”。

事靠“人为”。锲而不舍抓好大气污染防治工作，克服盲目乐观、疲沓厌倦和畏难消极情绪，主动迎难而上、采取断然措施应对恶劣天气，这既是最近召开的市委常委(扩大)会议传递的强烈信号，也是人们对切实消除“心肺之患”的共识。

应当看到，大气污染成因复杂，治理难度大，但并非不可治理。从今年国内各城市及我市的治理情况来看，如果能把责任落到实处、预警预案准备充分、执法监督足够严厉、措施更加到位，空气质量就能够有明显的改善。反之，如果工作稍有松懈，雾霾天气就会卷土重来。因此，有人说，各地的雾霾中多多少少都含有不负责、不担当、不落实的“惰气”。

大气污染防治，说到底就是个厘清责任、各尽其责、做好事先预防事后补救的落实过程。打赢大气污染防治攻坚战，是洛阳构建生态环境建设体系的第一行动，是硬指标、硬任务、硬约束，必须严格落实责任，增强执行力，把书面制度和方案变成实际行动，确保抓实抓严抓出成效。

然而，一些同志在思想认识、政策落实、工作推进、日常监管等方面，距离上级要求、发展需求和群众诉求还存在较大差距——

对大气污染防治工作，个别县(市)区和部门主要领导没有亲自挂帅、亲自过问，也没有将工作压力及时传导到基层；一些企业对于监管部门提出的整改要求置若罔闻、熟视无睹，多数建筑工地没有严格落实“6个100%”的要求，有的减排、治污设备成了摆设；在省督察组交办我市的8批问题中，每批都有施工工地的扬尘问题；在工业污染管控方面，限产限排不到位，有的甚至拿早已停产的生产线滥竽充数……

“高高举起，轻轻放下”，那不叫抓落实，而是在继续把环保当成软柿子，是在做“口头环保”，必然会让蓝天白云越来越“稀缺”。

面对严峻的大气污染形势，来不得半点投机取巧，不拿出刮骨之勇、雷霆之力、穿石之功，我们难以迎回“洛阳蓝”——

要加强气象预警，特别要注意加强气象监测、分析、预报，综合调度、综合施策，对大气污染实施精准有效管控；要严格监督执法，环保、工信、住建、交通等有关部门要切实履行好环境监督执法责任，发现违法行为要严肃追责，对所在地党委、政府和执法监督部门要严厉问责，对久拖不决的重点环境问题、群众关心的热点难点问题，必须严查重处，实行“零容忍”；要严格落实责任，在“年终大考”的关键时期，各地各部门要对照目标责任要求，强化部门和属地管理，细化分解任务，逐级压实责任，严格奖惩问责，形成联防联控的强大工作合力，坚决完成全年目标任务。

治理大气污染，既是攻坚战，也是持久战，骨头很“硬”，任务更“硬”。锲而不舍抓落实，一步步积小胜为大胜，终有一天能以蓝天白云越来越多的“量变”，抓出绿色发展越来越实的“质变”！（洛 平）