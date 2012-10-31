张润刚（右二）教学生们玩魔方的技巧

近日，在伊滨区李村镇第二初级中学的一间教室里，数学老师张润刚利用课间为学生讲解如何玩魔方。“玩魔方可以锻炼学生的空间想象能力和动手能力，也能增强学生们的团队合作能力，学校成立了魔方社，一有机会我就教他们玩魔方。”张润刚说。

张润刚今年46岁，教了20多年的数学。几年前，他观看了一场魔方比赛，回来后自己琢磨起魔方来。因为他常年教数学，喜欢各种公式，经过练习，他现在能熟练掌握十几种魔方的玩法。

那么，张润刚是何时在学生面前暴露了自己魔方高手的身份呢？原来，在两年前的一节课上，张润刚发现有一名坐在后排的学生在课桌下玩魔方。张润刚走过去拿过学生的魔方，他一边用一只手拼着魔方，一边向讲台走去，待他走到讲台上时，魔方竟然拼好了，这下可让学生们惊呆了。

课后，学生们都围了过来，表示要跟着张润刚学玩魔方。张润刚说，玩魔方要用到很多数学公式，学好公式加上勤练习，就能玩转魔方。后来，张润刚在学校成立了魔方社，现在有42名学生参加。张润刚在教玩魔方的技巧时，融合了数学的相关知识，生动、有趣的教授方法让学生学数学的积极性提高了很多，上课也很认真，学习成绩也自然提高了。“一般来说，数学学得好的学生，魔方也会玩得很好。”张润刚说。（记者 赵朝军 文/图）