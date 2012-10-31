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河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳博物馆获评“标志性建筑”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 08:42
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　　洛阳博物馆(资料图片)

　　记者昨日从洛阳市住建委获悉，经过多轮投票，由省住建厅主办的河南当代最美建筑评选活动结果揭晓。诠释洛阳十三朝古都博大精深内涵的洛阳博物馆荣获一等奖，和二七纪念塔等其他9个建筑一同被评为“标志性建筑”。

　　此次河南当代最美建筑评选共依据六项标准，参选建筑必须是建国以后建设的，必须符合“适用、经济、绿色、美观”要求，必须有中原文化和地域特色，以城市建筑为主，建设手续需齐全且没有质量安全问题，要符合人民群众公共的、普遍的审美观。活动旨在树立一种导向，引导全省城乡设计、规划、建设避免“贪大、求洋、求怪”，促进我省建筑业更加注重区域特点和文化特色。

　　在此次最美建筑评选活动中，我市12个建筑榜上有名。除洛阳博物馆获得一等奖外，河南科技大学新校区图书信息中心、市会议中心、市文化馆、隋唐洛阳城定鼎门遗址区保护展示工程获得二等奖；天子驾六博物馆、王城公园牡丹阁、洛阳新区体育场、隋唐城天堂遗址保护展示工程获得提名奖；泉舜财富中心购物中心、国宝花园·超高层综合楼、凤凰天街获得网络人气奖。(洛阳日报记者 李东慧)

　　>>>>相关链接

　　全省10个当代最美建筑获评“标志性建筑”

　　二七纪念塔、郑东新区CBD核心建筑群、新郑国际机场T2航站楼、河南博物院、绿地中心双子塔、郑州高铁东站、中原福塔、洛阳博物馆、中国文字博物馆、清明上河园建筑群，这10个建筑物在此次评选中荣获一等奖，被评为“标志性建筑”。 (东慧)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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