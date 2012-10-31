日前，我省下发《关于开展清洁城市控制扬尘污染行动的紧急通知》。按照要求，本月21日至24日，我市开展清洁城市控制扬尘污染行动。

-施工工地全部停止施工作业

按照通知要求，全市施工工地全部停止施工作业，并做好保洁工作。具体措施包括：房屋建筑、房屋拆除、公路交通、园林绿化等施工工地全部停工；水泥、白灰、黄土等散体物料的装卸、运输停止作业；混凝土搅拌站全部停止生产，取缔非法小混凝土搅拌站；所有出入工地的车辆要严格冲洗，确保不带泥尘上路等。

建筑垃圾清理整治：对建筑垃圾及时收集、整理，不能外运并做好苫盖及喷淋工作。

加强工地日常保洁：安排保洁工作人员每日对施工现场的道路、工地门口及时进行清洗保洁。

固体物料苫盖：对水泥、石灰等易产生尘埃的散体物料堆场必须进行封闭式管理，不允许露天堆放，对裸露土方、砂石进行围挡，并使用密闭式防尘网苫盖，交缝处双层苫盖，配备自动喷淋装置或洒水等设施，每日定时洒水，不得出现抛、洒、起风扬尘等现象。

-落实停产限产管控措施

行动期间，各地各单位要严格落实停产限产管控措施，不能稳定达标排放的企业要全部停产；实施限产的企业要具体到车间工段、岗位，细化限产限排措施操作规程；对不宜实施限产措施的，应实施停产；对错峰企业进行24小时驻厂监管，发现暗自生产的企业严格依法处置。

-治理小散乱差污染企业

对小塑料、小熔炼、小矿山、小建材等小、散、乱、差企业，一经发现，立即取缔，涉嫌违法的移交公安部门依法处理。

-控制散煤燃烧

按照要求，我市将严查生产劣质型煤企业，杜绝劣质型煤的生产和流通；在“禁燃区”内严禁销售、使用高污染燃料。严查焚烧秸秆、枯草、枯枝、落叶、垃圾等生物质现象，减少污染物累积。

-严格管控道路交通

通知指出，要加强对环线大车卡口的管控工作，严禁重型卡车入城；严厉查处不按规定停止训练的驾培车辆；严禁大型货车、农用车、拖拉机、黄标车等在市区通行；市区所有渣土车、工程物料运输车全部停运。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 赵亚虹）