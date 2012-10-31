事实反复告诉我们：如果从肯定开始，必将以问题告终；如果从问题开始，必将以肯定结束。

17日下午，省委常委、副省长、市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，深入分析当前我市大气污染防治工作中存在的问题，强调下一步要紧盯问题抓整改，围绕解决大气污染治理中的突出问题，标本兼治，切实把工作抓到点子上，全面提高大气污染治理实效。

形势的确不容乐观。

截至11月14日，我市PM10、PM2.5浓度均值分别为117微克/立方米和70微克/立方米，虽较去年同期有所下降，但与省定目标相比，仍分别有11微克/立方米和2微克/立方米的差距，在全省分别排名第10位和第14位。要想完成全年目标任务，在剩下的个把月时间里，PM10平均浓度要在31微克/立方米以下，PM2.5平均浓度要在54微克/立方米以下。在冬季不利的气象条件下，实现这一目标难度相当大。

严峻形势“考量”出我们的缺位——有的同志重视不够，“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”；全市大气污染防治工作统筹不到位，组织协调不够；一些涉及多个部门的工作，一些涉及多个城区交叉部位的问题，仍然互相推诿，出现监管盲区；措施落实不力，比如：在城市扬尘控制方面，对施工工地的管理就是不能彻底到位；督察问责不严，全市各级各部门成立了100多个督察组，一些督察组基本没有发现、上报问题……

必须看到，从根本上解决雾霾乃至其他环境问题，没有什么捷径。不回避问题、不掩盖问题，及时发现问题、勇于面对问题，才有可能科学地解决问题。

当前，大气污染防治已进入攻城拔寨的关键时期，坚持以问题为导向，才能把工作抓到点子上——

抓当前。对中央环保督察组反馈的问题、省环保督察组交办的问题、群众反映强烈的突出问题，要全面梳理，坚决整改；对新发现的污染问题，要立即整改；对基本完成整改任务的，要提出巩固提高的具体标准和要求；对尚未完成整改的，要逐项明确责任、落实措施、限期完成；对发现的污染反弹问题，要立即停产停工重新整改，并依法依纪严肃追究责任。

抓长远。相关部门要立足蓝天、碧水、林业生态、乡村清洁、生态修复“五大行动计划”，按照市委、市政府决策部署，抓紧谋划畅通城市通风走廊、优化能源结构、扩大市区集中供热范围、实施“四河同治”等生态环境建设体系重大专项。

抓统筹。加快实施林业生态行动，抓紧制定今冬明春目标任务，加快推进生态廊道建设、小游园建设、荒山绿化等重点工作，迅速掀起全市绿化造林高潮；加快推进碧水工程，尽快确定“四河同治”规划方案，将“四河同治”工程与河道两侧城中村改造、城市功能完善、园林绿化等紧密结合起来，通过治水害，实现兴水利。

抓具体。在减排方面，突出抓好燃煤发电机组超低排放、重点行业错峰生产、洁净煤替代散煤、油品质量标准升级、工业企业清洁生产等5项工作；在控尘方面，按照“六个百分之百”标准，控制建筑扬尘，增加道路清洁和洒水频次；在控煤方面，淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，依法限制非发电企业燃煤，减少大气污染；在禁烧方面，对焚烧秸秆、垃圾等现象严肃查处。

雾霾一日不散，焦虑就在心头。站在坚决贯彻中央和省委部署、切实回应百姓关切的政治高度，一微克一微克地降低污染因子浓度，一天一天地增加优良天数，我们就得有这样的韧劲、恒心和责任。（洛 平）