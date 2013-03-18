洛阳网讯 洛阳交警招聘啦！今日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，为满足工作需要，市公安局交警支队将面向社会公开招聘100名警务辅助人员，11月1日至3日，有意向的市民可报名。

此次计划招聘的100名警务辅助人员中，男性为80人，女性为20人。招聘对象主要面向毕业生和退伍军人，须具有中华人民共和国国籍，且具备招聘职位所要求的相应专业和学历(国家承认)。其中，毕业生要具有国家承认的大专(含)以上学历，退伍军人需具备高中(含)以上学历。

除了学历要求，报名者还需符合以下条件：18周岁以上、30周岁以下(1986年10月31日后至1998年10月31日前出生)；无色盲色弱；男性身高在170cm以上(含170cm)，女性身高在160cm以上(含160cm)等条件。需注意的是，同等条件下具有专业技能资格(如建筑、体育、文艺、音乐、主持等专业技能者)以及持有C1及以上驾照者或有相关公安工作经历者优先聘用。

11月1日至3日，每日9时至11时30分、13时至16时30分，对此次招聘有意向的市民可至洛阳市劳务派遣服务中心一楼大厅(洛阳市西工区凯旋路东路45号，洛阳市教育局东50米)报名。报名时，需携带本人户口簿、身份证、学历证书、退伍证原件及复印件(两份)、报名表(一式两份)、一寸照片三张(一律为同一底板的近期免冠彩照)，已就业人员还需出具现工作单位同意报考的证明材料。

此外，此次招聘采取现场报名与资格审查相结合的方式进行，资格审查通过后，每人须交纳考务费60元。此次招聘考试分为笔试和面试两类，满分均为100分。其中，笔试将对《行政职业能力测验》进行考试，考试不指定复习用书，不举办培训班。待两类考试结束后，总成绩达标的考生，还需要进行体检、政审、公示等环节。

据悉，最终被确定的聘用人员将充实到洛阳公安局交警支队相关辅助岗位工作，工资福利待遇按照市财政核拨标准执行，社会保险费缴纳按社会保险法的有关规定执行。具体咨询电话：63200698，监督电话：62209256。(记者 郭瑛)