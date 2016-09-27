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河南省首届“洛阳·老城杯”河洛大鼓争霸赛颁奖晚会举行
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河南省首届“洛阳•老城杯”河洛大鼓争霸赛颁奖晚会现场

　　昨晚，河南省首届“洛阳•老城杯”河洛大鼓争霸赛颁奖晚会在洛阳电视台一号演播厅举行，李高强等10人获颁一、二、三等奖，李明治获得特别贡献奖。

　　颁奖晚会现场，省文联副主席、省曲协主席范军，洛阳籍著名歌手田华，河洛大鼓省级传承人李明治等先后登台表演，为观众们带来了一台精彩纷呈的颁奖晚会。

　　本届河洛大鼓争霸赛由省曲艺家协会、中共洛阳市委宣传部等单位主办，以“厚重文化，魅力老城”为主题，是2016洛阳河洛文化旅游节专项活动之一。自8月12日比赛开始报名以来，共吸引来自全省各地众多河洛大鼓传承人及爱好者参赛。

　　经过多轮激烈角逐，来自郑州的李高强荣获一等奖；我市的张怀生，南阳的李婉、李琼格、吕甜甜获得二等奖；李占土、杨现立、黄金焕、韦四奇、魏要听等五人分获三等奖；李明治获得特别贡献奖。

　　作为我市首批入选国家级非物质文化遗产名录的曲艺种类，河洛大鼓以说、唱为艺术表现手段，叙述故事、塑造人物以表达思想情感，具有浓郁的地方特色，展现地道的河洛民俗文化。赛事相关负责人表示，通过举办河洛大鼓争霸赛，我市将更好地促进河洛大鼓的活态传承和发展。 (记者 李海粟 通讯员 石智卫 文/图)

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来源： 洛阳网    2016-09-27 15:14 [ 责任编辑： 孙静 ] 返回洛阳网首页>>
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