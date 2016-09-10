根据市委常委会议部署要求，24日，市委副书记、代市长刘宛康带领相关部门负责同志到新安县调研督导大气污染防治突出问题，并代表市委、市政府就新安县、伊川县存在的环境问题，对两县县委、县政府主要领导和分管领导进行环保约谈。

19日召开的全省大气污染防治攻坚战第二次推进工作电视电话会议，通报了省大气污染防治领导小组督察暗访发现的34起环境违法违规和大气污染问题，其中涉及我市3起，分别是：新安中联万基水泥有限公司矿山开采未批先建，破坏生态环境、粉尘污染严重问题；新安县洛阳香江万基铝业公司赤泥污染，未按要求停产整治、开展污染损害评估、制订处置方案，存在较大环境安全隐患问题；洛玻集团运输专线扬尘污染问题。同时，会议通报了伊川县彭婆镇、城关镇粉尘污染严重及耐火材料厂、粉沙厂整改进度缓慢的问责情况。市委、市政府对此高度重视。23日下午，副省长、市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达贯彻全省会议精神，研究部署我市当前大气污染防治工作，并对突出抓好全省会议通报问题的整改工作提出明确要求。

刘宛康在调研督导和约谈时对相关企业及新安、伊川县委、县政府主要负责人提出严厉批评。刘宛康指出，全省会议通报的两县环境问题，反映了新安、伊川县委、县政府对环境保护工作重视程度不够，环境保护“党政同责、一岗双责”要求落实不到位，对存在问题的企业监管不严、措施不硬，致使一些环境违法违规问题长期存在、久拖不决，对我市形象造成不良影响。此次市委、市政府对两县党委、政府进行公开约谈，就是要向全市释放市委、市政府对环境违法行为零容忍的鲜明信号，也表明市委、市政府坚决打赢大气污染防治攻坚战的坚定决心。各级党委、政府和企业要引以为戒，举一反三，牢固树立底线意识，自觉践行绿色发展理念，认真研究辖区环境保护工作存在的问题，争取迎头赶上，全面打赢大气污染防治攻坚战，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供坚强生态保障。

刘宛康强调，要积极践行绿色发展理念，从观念上解决认识不到位的问题。环保指标落后是暂时的，环保理念落后是致命的。新安、伊川存在的环保问题，归根结底是绿色发展理念没有真正树立起来，对环境保护的极端重要性认识不到位。要对法律法规心存敬畏，从严肃法纪上纠正责任不到位的问题。新安、伊川两县的环境污染问题长期存在，暴露出当地党委、政府法纪观念淡薄，规章制度不落实，领导干部履职尽责不到位。两县党委、政府要进一步树立法纪观念，严格履行环境保护工作职责，严格落实执法部门的监督责任，真正形成各级党委、政府主导，有关部门各司其职、齐抓共管的生态环境保护格局。要进一步强化政治意识，从思想上解决工作不到位的问题。要统筹好经济发展和环境保护的关系，从讲政治的高度看待生态环境保护和污染治理问题，以时不我待的责任感和使命感抓紧整改，努力实现经济效益和社会效益双赢。相关企业要严格落实主体责任，限期抓好整改，坚决摒弃先发展后治理、边发展边治理等不合时宜的认识和做法。纪检监察部门要启动问责机制，严厉追责。

副市长娄会峰等参加上述活动。约谈会议上，新安县委书记王玉峰、伊川县委书记李新红递交书面检查，并代表县委、县政府表态发言。（洛阳日报记者 孙自豪）