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洛阳今天部分地区有小阵雨 明晚赏月正当时
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-15 09:07
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　　“皓魄当空宝镜升，云间仙籁寂无声；平分秋色一轮满，长伴云衢千里明；狡兔空从弦外落，妖蟆休向眼前生；灵槎拟约同携手，更待银河彻底清。”终于盼来了中秋佳节，您打算如何度过这美好的假期？无论是与家人团聚还是外出游玩，这几天的天气都算是比较舒服的，只是今天阵雨要带来一首“小插曲”，出行请注意安全。

　　市气象台预计，今天阴天转多云，部分地区有小阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到29℃；明天多云间晴天，气温20℃到30℃；17日多云，气温19℃至28℃。

　　中秋佳节，大家最期待的还是能看到夜空中的那一轮明月，中秋赏月不仅是一项传统民俗，还有一定的科学道理。

　　从科学角度来看，秋季太阳光斜射程度加大，华夏大地上空的暖湿空气逐渐消退，而此时西北风还很微弱。湿气已去，沙尘未起，空气显得格外清新，天空特别洁净，月亮看上去既圆又大，是赏月的最佳时节。

　　今年中秋夜里明月会和我们如期相约吗？市气象台专家分析，今天夜里我市出现降雨的可能性较小，但云量较多，月亮可能躲进云层里；明天夜里云量变少，天空状况比较适合赏月。

　　中央气象台首席预报员孙军表示，中秋假期，我国大部分地区云量较多，从全国范围来看，适宜赏月的地方并不多，仅黄淮、江汉、华南西部、新疆等地以多云到晴天为主，适宜赏月。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）

 
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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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