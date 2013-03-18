五座变电站配建电缆沟

部分路段将断行

施工期间涧西区、西工区多条道路通行会受到影响

昨日，记者从市住建委获悉，15日起我市将为新建的五座变电站配建电缆沟，途经涧西区、西工区的部分路段将短时断行，有出行计划的市民最好提前规划线路。

此次配建电缆沟的五座变电站分别为：220千伏城西变电站、110千伏丽春变电站、220千伏唐宫变电站、110千伏上阳变电站、110千伏下池变电站。施工将持续至12月底，具体施工内容和对通行的影响如下，施工方将在道路周边设置交通指示牌，近期过往的司机朋友最好根据指示牌提前规划行车路线。

城西变电站电缆沟

该工程起点为规划天津路东侧城西变电站，主要途经天津路、九都路、南昌路、丽新路、九都路至珠江路。

施工中，城西变电站至瀛洲路段将新建一段市政道路并配套电缆沟；天津路段从瀛洲路至九都路，将在西侧人行道上顶管施工；瀛洲路段从天津路至九都路，将在北侧人行道上对现状电缆沟支架改造；九都路段从天津路至南昌路，将在南侧人行道上对现状电缆沟进行局部改造；九都路段从南昌路至珠江路，部分将在道路北侧人行道上顶管施工。

通行影响：施工期间，天津南路瀛洲路以南段将全封闭施工，其中横过瀛洲路时需要开挖施工，其余路段全部采取围挡顶管施工，不会对通行造成太大影响。横过瀛洲路时对瀛洲路通行影响将另行通知。

丽春变电站电缆沟

该工程起点为丽春变电站即兴江路东侧，主要途经兴江路、丽春路、珠江路，终点为珠江路九都路口北侧。

将新建0.5公里的兴江路，并配套建设电缆沟；丽春路段从兴江路至珠江路，将在道路南侧人行道上开挖新建电缆沟；珠江路段从丽春路至九都路，将在道路西侧人行道上顶管施工。

通行影响：施工期间，丽春路兴江路至珠江路段将对南侧人行道封闭施工，届时，顶管坑周围会进行围挡，其余路段保持通行。

唐宫变电站电缆沟

该工程起点位于唐宫路芳林路口，沿芳林路向南，终点位于九都路芳林路口，施工期间将全线沿芳林路西侧人行道顶管施工。

通行影响：该工程将先对芳林路九都路至凯旋路段部分施工，待该段完工后再对芳林路凯旋路至唐宫路段进行施工，顶管施工期间，沿线快车道将占用东侧一个车道。

上阳变电站电缆沟

该工程起点为上阳变电站即涧东路丽春路口，终点为涧东路九都路口，将在涧东路东侧人行道内开挖施工。

通行影响：施工期间，涧东路丽春路至九都路段的东半幅快车道将进行全封闭施工。届时，涧东路将改为由北向南单向通行，其他车辆可经王城大道、九都路等周边道路绕行，施工期间，涧东路沿线将禁止停车。

下池变电站电缆沟

该工程起点为丽春路下池变电站，经七一路接九都路现状电缆沟。将在七一路快车道上开挖铺设直径2米的新管道。

通行影响：届时，七一路九都路以南段的东半幅快车道将全封闭施工。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢玉兴）

高铁大道下穿二广高速工程

今起施工

二广高速关林收费站南两公里处设置临时保通便道

新区高铁大道下穿二广高速建设工程将于今日启动，涉及下穿的二广高速路段，新修的临时保通便道将投入使用以保证通行。施工期间，该保通分流便道限速每小时60公里。

施工方介绍，高铁大道是新区内一条重要东西向交通干道，东西贯穿整个新区，往西至洛阳主城区，往东至偃师南产业区。此次下穿二广高速项目，涉及二广高速K1159+900至K1160+000(关林收费站南1996米、龙门收费站北4519米处)。

记者昨日在现场注意到，二广高速涉及路段中间的隔离带已被拆除，且道路硬化完毕，随时准备启用临时保通便道。在涉及路段南北方向路边，提醒保通便道的限速标志牌已安装完毕。

洛阳高速交警大队中队长陈家军说，为了保证过往车辆安全通行，该工程采用修建临时保通便道对车辆进行分流，分流路段长约1公里，限速每小时60公里，请过往司机注意提醒标志。

施工方预计，高铁大道下穿二广高速工程工期约5个月，洛龙区到伊滨区将多一条快捷便道，二广高速也将恢复通行。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 李旋）

河洛路西段将华丽变身

建成后，市区到宜阳将增一条城市主干道

智能信号灯、太阳能照明……高新区河洛路是我市一条形象道路，但西段靠近宜阳段仍略显狭窄拥堵。昨日，《洛阳晚报》记者从高新区获悉，河洛路西段改扩建工程设计方案已出炉，该路段将完成一次华丽变身。

河洛路东起南昌路，经高新区西接宜阳县，是我市西南部重要的城市出入通道。此次设计改扩建路段为安康路口至宜阳段，目前为省道318线组成部分，现为二级公路，技术等级较低。按照设计，此次改扩建工程将把安康路口至宜阳段升级改造为城市二级主干道，全长7.92公里，规划红线宽度50米，设计时速50公里。

高新区有关负责人介绍，河洛路改扩建工程配套城市绿化带、慢车道及地下管网设施，路面设计与已建成的东段断面布置相同，为三幅路面结构，包括24米宽的机动车道，两侧各4.5米宽的机非绿化隔离带，各5米宽的非机动车道，各3.5米宽的人行道。

该工程总投资预计8.3亿元，建设工期两年，近期将进行施工招标，建成后，市区到宜阳将增一条城市主干道。(洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 王思臣）