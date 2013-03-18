今年的中秋假期高速通行不免费，昨日，洛阳高速交警针对中秋假期制作“高速公路出行宝典”，打算自驾出游的您不妨看看。

今年的中秋假期高速通行不免费，昨日，洛阳高速交警针对中秋假期制作“高速公路出行宝典”，打算自驾出游的您不妨看看。 高峰时段一：今日18时至20时和明日上午 建议：明日早上(如6时左右)出发，或关注路况播报，11时以后出发 高峰时段二：17日下午为返程高峰，尤其是17日16时以后 易堵路段一：郑尧高速始祖山隧道段，路窄车多。郑尧高速郑州段K19-K21与商登高速互通处施工，实行辅道通行且超限车辆禁行 建议：从郑州到南阳方向的车辆提前绕行郑少高速转焦桐高速(登封至汝州段新开通)，也可走107国道 易堵路段二：兰南高速许昌平顶山方城段 建议：提前走311国道或绕行郑少高速转焦桐高速(登封至汝州段新开通) 易堵路段三：京港澳高速郑州新郑和圃田段 建议：可提前绕行机场高速或走107国道，也可以走四港联动大道绕过易堵路段后再上高速 易堵路段四：京港澳高速刘江黄河大桥段 建议：可提前走连霍高速转郑云高速，再转到郑焦晋高速或长济高速绕过该路段 易堵路段五：连霍高速郑州巩义段627公里东向西隧道路段 易堵路段六：南林高速安阳水冶至林州豫晋省界段 建议：到林州的车辆建议从京港澳高速鹤壁站提前下站走302省道转226省道或者提前从辉县绕行到林州 易堵路段七：二广高速南阳豫鄂省界站向湖北方向 建议：提前绕行焦桐高速（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 李旋） 返回洛阳网首页>>