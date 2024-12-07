苹果熟了！洛阳市苹果种植面积达34.6万亩

深秋的洛宁，红果垂枝，满园馥郁。

近日，洛阳市苹果新品种新技术推广应用现场观摩会在洛宁县召开。此次观摩旨在持续推动林果产业高质量发展，加快苹果新品种的引进、试验示范与推广，强化新技术应用，不断优化品种结构、种植模式与品牌建设，提升“洛阳苹果”品牌知名度与市场竞争力。

苹果产业是洛阳山区群众增收致富的重要渠道，也是推动乡村振兴的关键主导产业之一。近年来，洛阳紧紧围绕《洛阳市林果产业链建设三年行动计划》，聚焦新品种、新技术，加快推进优良种苗繁育、标准化生产、果品分选与加工等关键环节，重点打造以洛宁县为核心的苹果产业发展示范区。目前，全市苹果种植面积已达34.6万亩，年产量49万吨，年产值突破20亿元。

观摩期间，大家到洛宁东宋镇木美土里公司瑞香红高标准种植基地，学习矮化密植、水肥一体的现代农业种植技术；到上戈镇天成农业科技公司，考察“高接换优”品种改良技术。下一步，洛阳市种业中心将坚持“因地适种、发挥优势、集中连片、提质增效”的发展路径，以龙头企业为引领，加快新品种、新技术的落地应用，推动全市水果产业实现转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图）