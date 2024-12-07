洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳籍航天员陈冬第三次太空出差归途在即 “这是人民对他的重托，我一次比一次放心”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 大河网-河南日报 2025.11.05 11:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“咱们国家的航天事业发展越来越好，我对儿子明天返回充满信心。”11月4日晚，神舟二十号航天员、指令长陈冬的父亲陈树林在洛阳接受记者采访时说。

　　今天，神舟二十号航天员乘组将结束太空驻留，返回东风着陆场。指令长陈冬作为我国第二批航天员中首位三度飞天的航天员，此次任务后累计在轨飞行时间突破400天，先后完成6次出舱任务，成为中国航天史上在轨驻留时间最长、出舱活动次数最多的航天员。他的父母将在洛阳的家中通过电视直播，见证儿子凯旋。

　　“虽然已经三次飞天，但是孩子不落地，我们的心还是在悬着。”陈冬的母亲黄焱说。

　　本次任务始于2025年4月24日17时17分，任务期间，乘组完成了4次出舱活动，并开展了多项空间科学实验和舱外设备安装工作。

　　黄焱说：“孩子能为祖国航天事业贡献自己的力量，我们做父母的很自豪，全力支持。有国才有家，有大家才有小家。”

　　陈冬1978年出生于洛阳市涧西区，2010年成为我国第二批航天员。2016年执行神舟十一号任务时，他在轨33天并因“个子长高4厘米”的太空趣闻广为人知；2022年作为指令长率“最忙乘组”神舟十四号乘组完成空间站建造阶段任务。此次飞行，陈树林表示：“这是人民对他的重托，我一次比一次放心。”

　　任务期间，陈冬曾两次在太空为祖国庆生。2025年10月1日，他在视频中感慨：“从亲历空间站三舱‘T’字构型完成到应用成果丰硕，离不开全国人民的支持。”

　　“他作为一名航天员、又是航天员大队大队长，责任更重了，一定要做好工作。家里将会全力支持他。”陈树林说。

　　神舟二十号任务是我国空间站应用与发展阶段的第5次载人飞行，也是载人航天工程第35次发射任务。未来，中国空间站将持续开展多学科空间实验与国际合作，为人类太空探索贡献中国力量。

　　“我祝愿三位航天员明天能平平安安落地，圆满完成祖国交给的任务。”黄焱说。□本报记者 陈学桦 吉小平
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门实验室总部基地项目研发大楼封顶
  • 济新高速黄河三峡大桥开始铺设沥青
  • 新毒株来袭？洛阳市卫生健康委给...
  • 陈春江到老城区宣讲党的二十届四...
  • 洛阳交警提醒：这些路段交通事故...
  • 洛阳晴好天气即将下线 5日晚降水开始
  • 多彩园林 扮靓洛城【组图】
  • 瀍河区白马寺片区:“堵”出畅通 ...
  • 嵩县大坪乡：菊花飘香采摘忙
  • 洛浦公园老城段亮化时间调整为18...
    		•
    百姓呼声
    偃师区首阳大厦旁污水横流无人管？
    洛阳市中心医院CT实体胶片收费合理吗？
    精彩图片
    层林尽染黄河岸【...
    加快风电轴承创新 ...
    新安县小沟村：冬...
    伊水游园秋景如画...
    洛阳头条
    焦济洛平高铁洛阳...
    在洛阳，解锁秋日...
    汝阳县滨河公园粉...
    “非遗文创雅集”...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605