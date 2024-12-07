洛阳籍航天员陈冬第三次太空出差归途在即 “这是人民对他的重托，我一次比一次放心”

“咱们国家的航天事业发展越来越好，我对儿子明天返回充满信心。”11月4日晚，神舟二十号航天员、指令长陈冬的父亲陈树林在洛阳接受记者采访时说。

今天，神舟二十号航天员乘组将结束太空驻留，返回东风着陆场。指令长陈冬作为我国第二批航天员中首位三度飞天的航天员，此次任务后累计在轨飞行时间突破400天，先后完成6次出舱任务，成为中国航天史上在轨驻留时间最长、出舱活动次数最多的航天员。他的父母将在洛阳的家中通过电视直播，见证儿子凯旋。

“虽然已经三次飞天，但是孩子不落地，我们的心还是在悬着。”陈冬的母亲黄焱说。

本次任务始于2025年4月24日17时17分，任务期间，乘组完成了4次出舱活动，并开展了多项空间科学实验和舱外设备安装工作。

黄焱说：“孩子能为祖国航天事业贡献自己的力量，我们做父母的很自豪，全力支持。有国才有家，有大家才有小家。”

陈冬1978年出生于洛阳市涧西区，2010年成为我国第二批航天员。2016年执行神舟十一号任务时，他在轨33天并因“个子长高4厘米”的太空趣闻广为人知；2022年作为指令长率“最忙乘组”神舟十四号乘组完成空间站建造阶段任务。此次飞行，陈树林表示：“这是人民对他的重托，我一次比一次放心。”

任务期间，陈冬曾两次在太空为祖国庆生。2025年10月1日，他在视频中感慨：“从亲历空间站三舱‘T’字构型完成到应用成果丰硕，离不开全国人民的支持。”

“他作为一名航天员、又是航天员大队大队长，责任更重了，一定要做好工作。家里将会全力支持他。”陈树林说。

神舟二十号任务是我国空间站应用与发展阶段的第5次载人飞行，也是载人航天工程第35次发射任务。未来，中国空间站将持续开展多学科空间实验与国际合作，为人类太空探索贡献中国力量。

“我祝愿三位航天员明天能平平安安落地，圆满完成祖国交给的任务。”黄焱说。□本报记者 陈学桦 吉小平