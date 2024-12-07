近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：秦岭防洪渠何时通水？

涧西区农业农村局回复：秦岭防洪渠的主要功能是在每年5月至9月主汛期期间控制流域范围内的防汛排涝任务，保障周边居民、厂矿的生命财产安全。但目前来看，由于上游水源不稳定且部分水利工程不具备通水条件，因此暂时还不能通水。下一步，我们会积极协调、加大推进力度，在各方面条件成熟和允许的前提下，组织通水，提升秦岭防洪渠的水生态环境。

