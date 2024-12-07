七一路提升改造工程月底完工 通行规则将有变化

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：七一路在修的是什么项目？工期多长时间？未来将改为单行道吗？
市国晟集团回复：针对您咨询的情况，现回复如下：
1.七一路在修的是什么？
目前我单位正在施工的七一路提升改造项目为：七一路配套九都路下穿工程提升改造。
2.通行后都改成单行道吗？
七一路提升改造工程的通行规则，以及道路施工要求，都是严格按照设计规划进行施工建设的，并且是经过交通管理部门的审核要求，我方才进行施工。七一路改造完毕后的通行方式为：南北单向通行。
3.工期多久？
该项目施工工期预计11月30日完成通车。在此施工期间给您带来的出行不便，敬请谅解！
