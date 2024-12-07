洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
织密公交网 智行便民路——洛阳“十四五”公交事业乘风前行
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.05 08:33
定制公交

　　神都游专线、神都小巴网约公交、定制公交、演唱会摆渡公交、地铁接驳公交……如今，每天穿梭在洛阳大街小巷的各类公交车是城市交通“十四五”大发展的生动缩影。5年间，从线网重构到服务升级，从文旅赋能到智慧出行，洛阳公交以改革为引擎，驱动了一场深刻的品质革命。

　　硬件升级

　　从“广覆盖”迈向“高效通达”

　　6个分公司、22处公交场站、128条运营线路、10条神都游专线、3条神都小巴网约公交线路、2082辆汽电车……“十四五”发展强劲，洛阳公交如今已成长为服务群众、支撑城市的骨干交通力量。

　　线网重构打通了城市“动脉”——新开、优化、整合线路百余条，实现公交覆盖广度、通达性“双提升”。围绕33个地铁站点构建辐射式接驳网，开通二乔路、杨湾等地铁站接驳公交，让“出地铁、上公交”的15分钟通勤圈成为现实。

　　枢纽建设强化“支点”——公交系统同样着力强化枢纽建设，在八里堂地铁站至龙门石窟、应天门地铁站至洛邑古城等关键节点，直达景区的摆渡公交打通轨道交通与核心景点间的“最后一公里”，让游客体验“下车即达景点”的便捷。

　　车辆升级带来文明新风——近日，一辆喜庆的“幸福巴士”穿梭洛阳街头，新郎张万通和新娘买明洁在亲友的簇拥下举行特别仪式。“用公交车当婚车既划算又环保”，这对儿新人的选择体现了市民对公交创新的认可。

　　如今，从双层巴士到主题车厢，全包车身艺术、低踏板设计、无障碍设施，让公交车既是出行工具，也是城市文化的流动展台。

汉服导乘

　　服务蝶变

　　从“满足出行”迈向“创新体验”

　　今年高考前夕，洛阳二高校门外，高三学子与相伴3年的定制公交合影留念。车长亢需鹏感慨：“真没想到孩子们这样记挂我们。”目前，洛阳累计开通通学、助企、游玩等定制线路230余条，2024年定制收入占比跃升至26.5%。“公交+通学”护航学子安全，“公交+助企”保障企业通勤，精准服务已成为市场化转型的助推器。

　　山东游客李女士初到洛阳，下火车便通过微信小程序预约网约公交，十几分钟抵达博物馆。这样的智慧体验已成常态。19条线路推行定时定点发车，10条线路试点响应式停靠，“掐点”候车、“按铃即停”让出行更高效。同时，“洛阳行”App放大字号、简化操作，让老年人轻松安排行程，科技的温度触手可及。

　　目前，洛阳已打造28条敬老爱老线路，串联菜场、公园、医院等老年人高频活动场所。车前“敬老爱老线路”标识醒目，车内无障碍踏板、防滑扶手、爱心箱等设施一应俱全，28条公交线路推行“三勤三心”服务法，让敬老爱老融入出行细节。

　　从网约公交到定制公交，从汉服导乘到“恭迎王子、公主上车”的迎宾语传遍网络，这些暖心故事共同绘就洛阳公交的服务底色。

