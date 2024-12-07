巴西药企“组团”访洛 助推我市中医药产业“出海远航”

近日，由澳门中华文化产业促进会组织的巴西医药企业代表考察团来洛交流访问，充分发挥港澳地区政策资源优势，共同推动中巴双方在中医药与健康产业领域的深度合作。

近日，由澳门中华文化产业促进会组织的巴西医药企业代表考察团来洛交流访问，充分发挥港澳地区政策资源优势，共同推动中巴双方在中医药与健康产业领域的深度合作。

此次活动是市委统战部与澳门中华文化产业促进会加强联络、推动洛澳产业发展交流的成果之一。考察团一行先后走进洛阳伊龙药业有限公司、洛阳宁邦生物制药有限公司等医药企业，围绕中成药研发、健康食品创新、药妆原料供应，以及企业国际化战略布局等议题进行深入交流。双方重点探讨了相关产品进入巴西市场的可行性和具体合作路径，并就注册准入、市场推广和渠道共建等方面达成多项共识，为下一步合作奠定了坚实基础。

除了产业对接，考察团一行还参观了龙门石窟与隋唐洛阳城国家遗址公园，亲身体验洛阳作为十三朝古都的深厚文化积淀。

“将积极推动此次考察涉及的多类产品在巴西的注册准入、市场推广。”考察团成员们纷纷表示，期待与洛阳医药企业在产品研发、品牌共建等方面形成合力，共同开拓更广阔的合作空间。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张艳洁)