“神都游7号”车长石亚杰：把10米车厢变成“移动景区”
来源: 洛阳网 2025.11.05 08:26
石亚杰(中)和游客合影

　　我是石亚杰，是“神都游7号”文旅公交的车长。过去5年，我收获很多，从一名默默穿梭于城市街巷的公交车司机，成长为借助新媒体传播洛阳文化的“网红车长”，我亲历并见证了公交服务与城市文旅的深度融合。

　　入行之初，我主要驾驶常规公交线路。随着洛阳文旅的快速发展，去年我成为“神都游7号”车长。神都游专线串联10余个景点，单程约1个小时，乘客几乎都是远道而来的游客。面对汉服旅游的兴起和游客对文化体验的新需求，我开始尝试改变。我自编了一套欢迎词，以“恭迎王子、公主上车”为开场，沿途穿插讲解洛阳十三朝古都的历史文化与风土人情。让我没想到的是，有游客把我的讲解视频发到抖音、小红书上，一下子让我和“神都游7号”火了。“来洛阳没坐过他的车等于白来”成了不少游客的共识，我也开始有意识地在社交平台上发出“洛阳邀请”。

　　“十四五”期间，我深深体会到真诚服务带来的温暖回响。今年暑期，一位游客送给我她亲手制作的手串，我回赠了一枚写有“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的书签；牡丹文化节，一位湖南游客回家后特意给我寄来家乡特产；还有4位吉林游客，原本计划次日离开，听了我的讲解后决定再留两天，深度游览洛阳……这样的互动让我坚信，服务的温度能够跨越地域，直抵人心。

　　除了讲解，我在车上准备了针线盒、急救包等便民物品。当一位哈尔滨游客的包带断裂时，我及时提供帮助；当听到山东游客称赞“这是移动的4A级景区”时，我倍感自豪。

　　前不久，我荣获河南省五一劳动奖章。这份荣誉不属于我个人，而是对“十四五”期间洛阳公交服务升级、文旅融合探索的肯定。我将继续深耕这10米车厢,做一名合格的“文旅推介官”，在网络上讲好洛阳故事；不断丰富讲解内容，让服务更贴近游客需求；继续做好便民服务，让每一位王子、公主都感受到神都的诚意与温度，让“一次洛阳行，爱上洛阳城”成为更多游客的共同记忆。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）
