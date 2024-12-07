洛阳市启动“119消防宣传月”活动

今年11月9日是第34个全国消防日。昨日，我市在新区体育场举行2025年“119消防宣传月”活动启动仪式。市委常委、常务副市长潘开名出席活动并讲话。

潘开名指出，消防安全事关千家万户幸福安宁，关系经济社会高质量发展大局。要深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理和消防工作的重要论述和指示精神，坚持人民至上、生命至上，扛牢安全责任，压实属地管理责任，持续深化风险研判与隐患治理，坚决守牢不发生重特大火灾事故的底线。要提升防控效能，深入推进“三个全链条”专项整治，不断完善预警机制，切实提高安全保障水平。要深化宣传实效，持续推动消防宣传“五进”工作，普及消防安全知识，提高群众自救互救能力，提升全民消防安全素质，进一步夯实社会消防安全根基，以高水平安全护航洛阳高质量发展。

今年我市消防宣传月活动主题为“全民消防 生命至上——安全用火用电”。在启动仪式上，市消防安全委员会发布了2025年度洛阳市119消防宣传公益团体与公益使者聘用决定。与会人员参观了市消防救援支队工作成果图片展和消防救援器材，并现场观摩消防搜救犬训练、百米障碍灭火救人操及石油化工火灾扑救演练等科目。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍)