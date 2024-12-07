深入学习贯彻党的二十届四中全会精神 全力以赴推动各项部署要求落到实处

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习党的二十届四中全会精神，部署近期重点工作，确保各项重点工作有力有序有效开展。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习党的二十届四中全会精神，部署近期重点工作，确保各项重点工作有力有序有效开展。 会议强调，市四大班子办公室、市委各部委要把学习好宣传好贯彻好党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述结合起来，与贯彻落实党中央、省委部署要求结合起来，认真抓好学习领会，精心组织宣传宣讲，结合实际推动落实，确保中央、省委部署要求在洛阳落地生根、形成生动实践。要认真落实市委近期关于重点工作的部署要求，进一步强化政治、底线、规矩、民生、责任、项目、争先意识，把工作重心聚焦到市委要求上来，持续深化学习，积极转变工作习惯和工作理念，抓好贯彻落实，为建强中原城市群副中心城市多作贡献。要全力抓好经济运行工作，抓实重大项目建设，扎实开展助企活动，加强分析研判调度，确保顺利完成年度经济发展目标任务。要着力做好风险隐患排查化解，聚焦短板弱项，守牢安全生产底线，抓好生态环境保护，推进信访积案化解，持续营造和谐稳定的社会环境。要持续抓好中央八项规定精神贯彻落实，严格落实公务接待管理规定，着力推动作风建设走深走实。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)