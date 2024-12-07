洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
瀍河区白马寺片区:“堵”出畅通 “疏”来满意
　　曾经车辆拥堵、人声嘈杂的景象已悄然不见，取而代之的是崭新的摆渡车有序穿梭，编织出一张高效环保的出行网。

　　来到位于瀍河区的白马寺景区，周边新修的道路宽阔平坦，交通井然有序，乘坐摆渡车成为不少游客的新选择……记者近日进行了体验。

　　当天，来自安徽合肥的段先生和女儿在汉魏洛阳故城遗址博物馆站登上了摆渡车。“出发前特意做了攻略，看到有摆渡车服务就来尝试一下。果然非常方便，无缝衔接。”段先生连连称赞。

游客乘坐摆渡车

　　车辆抵达白马寺站后，从哈尔滨来的孙先生随即上车。“这车真方便！站点设置合理，对我们老年人特别友好。”孙先生笑着分享感受。

　　这趟景区摆渡车于今年8月正式投入运营。市公交集团有关负责人介绍，摆渡车设置白马寺公交停车场、白马寺、汉魏洛阳故城遗址博物馆3个站点，单程约2公里，游客可根据行程灵活选择站点。

　　作为古都洛阳的“文化名片”，白马寺长期受到海内外游客青睐，但交通拥堵问题曾是管理难点，与汉魏洛阳故城遗址博物馆也难以实现互联互通。我市提出，要加强分时段交通管制，采取差异化限行措施，优化微公交运营环线，全面提升路网承载能力。

　　为提升道路通行能力，我市明确将中州东路(白石路至释源广场段)及白马寺大道(白常路至农耕路段)设为交通“严管路段”，并同步实施严格的禁限行措施。根据规定，对货车、大型客车等车辆及片区内部车辆分时段、分类型采取相应限行或禁止通行措施。

科学实施交通管制

　　回顾以往，每逢节假日，大量私家车、出租车都涌入景区核心区域，尽管周边设有停车场，但主要道路上依然常常排起长龙，影响出行效率，破坏游览兴致。

　　如今，科学交通管制与高效摆渡车系统协同运作，巧妙疏导了片区交通流线，收到以堵促疏的治理效果。

　　如何到达白马寺景区？

　　自驾游客可将车辆停放在景区外新建的P4停车场，步行几十米即可到达摆渡车站点；乘坐56路、58路公交车的游客，抵达终点站后也能就地换乘，实现多种交通方式的无缝衔接。

　　不仅如此，为提升游客体验，白马寺镇还通过清理垃圾杂物、治理车辆违停、规范周边停车场管理等举措，强化人居环境整治。

　　从拥堵到畅通，白马寺景区周边的交通之变，折射出我市在精细化管理与服务至上理念上的深入探索，不仅解决了实际问题，还提升了古都洛阳的城市形象和旅游品质。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 文/图）
    鼻喷剂能长期使用吗?关键看"类型"
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
