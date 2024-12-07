啃下“硬骨头”！嵩县抽水蓄能电站双隧贯通

日前，位于嵩县伏牛山余脉的嵩县抽水蓄能电站项目工地，5号隧道最后一米围岩被凿穿，紧接着6号隧道也传来贯通喜讯。场内交通网络关键节点打通，助力项目主体工程物资运输驶入“快车道”。

日前，位于嵩县伏牛山余脉的嵩县抽水蓄能电站项目工地，5号隧道最后一米围岩被凿穿，紧接着6号隧道也传来贯通喜讯。场内交通网络关键节点打通，助力项目主体工程物资运输驶入“快车道”。 【党的二十届四中全会明确提出】 加快建设新型能源体系。坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展。 日前，位于嵩县伏牛山余脉的嵩县抽水蓄能电站项目工地，5号隧道最后一米围岩被凿穿，紧接着6号隧道也传来贯通喜讯。场内交通网络关键节点打通，助力项目主体工程物资运输驶入“快车道”。 此次贯通的5号、6号隧道，是连接电站上下水库的“生命线”。嵩县抽水蓄能电站项目建设指挥部相关负责人介绍，5号隧道长995米，6号隧道长1490米，均设计为单洞双向两车道。施工中，两条隧道均遇断层密集、围岩软弱等难题：5号隧道洞口段为Ⅳ、Ⅴ类围岩，像“豆腐渣”般易塌方；6号隧道最大埋深268米，局部节理裂隙发育，渗水风险高。 面对“硬骨头”，项目建设指挥部打出“科技+攻坚”组合拳：采用“超前地质预报+动态方案”模式，用雷达探测前方地质；对不良地质段实施“短进尺、弱爆破、强支护”，每掘进半米就及时加固。党员突击队24小时轮班冲在最险段，定制钢模台车精准浇筑，终于啃下这块“硬骨头”。 市发展改革委相关负责人介绍，作为国家“十四五”抽水蓄能重点工程、河南在建第二大抽水蓄能电站，嵩县抽水蓄能电站总投资115亿元，装机180万千瓦，以山为势、化水为能——低谷抽水蓄能，高峰放水发电，堪称“山林超级充电宝”。电站投产后，年发电量能满足114万户家庭一年用电，减煤63万吨，相当于种900万棵树的固碳量。 项目能快速推进，离不开属地职能部门“保姆式”服务。市大攻坚办建立“问题清单+限时办结”机制，主动破除审批瓶颈，把用地、资金等要素“送上门”；嵩县抽水蓄能电站项目建设指挥部协调解决征迁、环保问题，让企业不用分心“跑手续”；林业、环保部门提前介入，指导生态修复方案，确保“施工不破坏、完工即复绿”。 “政企联动拼出‘洛阳速度’，我们必须保障项目早建成、早发电。”项目建设指挥部相关负责人坦言，目前电站上下库连接道路已完成80%，地下厂房开挖启动。从“施工图”到“实景图”，下一步，项目建设指挥部将乘势推进地下厂房主体工程、输水系统、机电安装等工程，力争2026年完成地下厂房主体。 “我们将以双隧贯通为新起点，努力打造绿色精品工程，为中原能源革命添劲！”项目建设指挥部负责人坦言，穿山而过的隧道，正串起绿色发展的未来——待电站投运，不仅能缓解河南电网压力，更将为“双碳”目标注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王博 党利辉）