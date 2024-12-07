洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

啃下“硬骨头”！嵩县抽水蓄能电站双隧贯通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.11.05 08:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　【党的二十届四中全会明确提出】

　　加快建设新型能源体系。坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展。

　　日前，位于嵩县伏牛山余脉的嵩县抽水蓄能电站项目工地，5号隧道最后一米围岩被凿穿，紧接着6号隧道也传来贯通喜讯。场内交通网络关键节点打通，助力项目主体工程物资运输驶入“快车道”。

　　此次贯通的5号、6号隧道，是连接电站上下水库的“生命线”。嵩县抽水蓄能电站项目建设指挥部相关负责人介绍，5号隧道长995米，6号隧道长1490米，均设计为单洞双向两车道。施工中，两条隧道均遇断层密集、围岩软弱等难题：5号隧道洞口段为Ⅳ、Ⅴ类围岩，像“豆腐渣”般易塌方；6号隧道最大埋深268米，局部节理裂隙发育，渗水风险高。

　　面对“硬骨头”，项目建设指挥部打出“科技+攻坚”组合拳：采用“超前地质预报+动态方案”模式，用雷达探测前方地质；对不良地质段实施“短进尺、弱爆破、强支护”，每掘进半米就及时加固。党员突击队24小时轮班冲在最险段，定制钢模台车精准浇筑，终于啃下这块“硬骨头”。

　　市发展改革委相关负责人介绍，作为国家“十四五”抽水蓄能重点工程、河南在建第二大抽水蓄能电站，嵩县抽水蓄能电站总投资115亿元，装机180万千瓦，以山为势、化水为能——低谷抽水蓄能，高峰放水发电，堪称“山林超级充电宝”。电站投产后，年发电量能满足114万户家庭一年用电，减煤63万吨，相当于种900万棵树的固碳量。

　　项目能快速推进，离不开属地职能部门“保姆式”服务。市大攻坚办建立“问题清单+限时办结”机制，主动破除审批瓶颈，把用地、资金等要素“送上门”；嵩县抽水蓄能电站项目建设指挥部协调解决征迁、环保问题，让企业不用分心“跑手续”；林业、环保部门提前介入，指导生态修复方案，确保“施工不破坏、完工即复绿”。

　　“政企联动拼出‘洛阳速度’，我们必须保障项目早建成、早发电。”项目建设指挥部相关负责人坦言，目前电站上下库连接道路已完成80%，地下厂房开挖启动。从“施工图”到“实景图”，下一步，项目建设指挥部将乘势推进地下厂房主体工程、输水系统、机电安装等工程，力争2026年完成地下厂房主体。

　　“我们将以双隧贯通为新起点，努力打造绿色精品工程，为中原能源革命添劲！”项目建设指挥部负责人坦言，穿山而过的隧道，正串起绿色发展的未来——待电站投运，不仅能缓解河南电网压力，更将为“双碳”目标注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王博 党利辉）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门实验室总部基地项目研发大楼封顶
  • 济新高速黄河三峡大桥开始铺设沥青
  • 新毒株来袭？洛阳市卫生健康委给...
  • 陈春江到老城区宣讲党的二十届四...
  • 洛阳交警提醒：这些路段交通事故...
  • 洛阳晴好天气即将下线 5日晚降水开始
  • 多彩园林 扮靓洛城【组图】
  • 瀍河区白马寺片区:“堵”出畅通 ...
  • 嵩县大坪乡：菊花飘香采摘忙
  • 洛浦公园老城段亮化时间调整为18...
    		•
    百姓呼声
    偃师区首阳大厦旁污水横流无人管？
    洛阳市中心医院CT实体胶片收费合理吗？
    精彩图片
    层林尽染黄河岸【...
    加快风电轴承创新 ...
    新安县小沟村：冬...
    伊水游园秋景如画...
    洛阳头条
    焦济洛平高铁洛阳...
    在洛阳，解锁秋日...
    汝阳县滨河公园粉...
    “非遗文创雅集”...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605