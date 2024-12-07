洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

不忘初心惠民生——五论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.11.05 08:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　家事国事天下事，让人民过上幸福生活，是头等大事。

　　习近平总书记强调：“我们谋划‘十五五’时期经济社会发展，要不忘初心，把造福人民作为根本价值取向，坚持在发展中保障和改善民生，稳步推动共同富裕。”

　　深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，谋划“十五五”发展，省委常委、市委书记陈春江强调，要聚焦民生短板，扎实推进共同富裕，推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及，加强社会治理，不断增强群众获得感幸福感安全感。

　　中国式现代化，民生为大。民生一头连着经济，一头连着社会。党的二十届四中全会贯彻“民生为大”理念，把保障和改善民生作为中国式现代化的出发点和落脚点，对加大保障和改善民生力度、推进共同富裕作出战略部署，既造福于民，又形成经济发展和民生改善的良性循环，为我们谋划洛阳“十五五”发展、着力改善民生指明了方向。

　　回眸“十四五”，我国历史性地解决了绝对贫困问题，建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，将发展的温度体现在千家万户的生活改善上，为未来建设更高质量、更加公平的民生大厦，加快实现共同富裕夯下坚实底座。

　　共同富裕是一个动态发展的过程，必须持之以恒、久久为功。“十五五”规划建议强调全体人民共同富裕迈出坚实步伐，围绕就业、收入、教育、社保、住房、医疗、养老、托幼等群众关心的事部署一批可及性强的政策举措，说的是“顶层事”，操的是“基层心”，不仅是国家发展的宏伟蓝图，也描绘了每个人的幸福生活图景。把政策部署落实落细，在发展中改善民生，方能将宏伟蓝图转化为亿万人民可感可及的幸福实景。

　　保障和改善民生只有“进行时”，没有“完成时”。“十四五”期间，我市民生持续改善，为经济社会发展注入了新动力。谋划“十五五”，省委勉励洛阳在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前，承前启后改善民生，乘势而上推进共同富裕，让民生与经济发展互促共进，正当其时、大有可为，也是建强中原城市群副中心城市的题中之义。

　　不忘初心惠民生，让人民过上好日子！我们要强化民生导向，适应群众对幸福美好生活的多层次、多样化需求，统筹谋划好“十五五”的民生重点工作。要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，稳步推进基本公共服务均等化，更好满足群众在就业、教育、住房、医疗、养老等方面的需要。要在做大“蛋糕”的同时，进一步分好“蛋糕”，让发展成果更公平地惠及群众，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，不断推动共同富裕取得新的实质性进展。

　　想人民之所想，行人民之所嘱，不断增进人民福祉，定能激发人民创造之力，将现代化洛阳建设的航船驶向梦想的远方！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
  • ·肛门常有坠胀感是咋回事？
  • ·频繁遭遇“鬼压床”是咋回事？
  • ·主播憋尿“憋”出急性肾病！医生发出紧急提醒
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门实验室总部基地项目研发大楼封顶
  • 济新高速黄河三峡大桥开始铺设沥青
  • 新毒株来袭？洛阳市卫生健康委给...
  • 陈春江到老城区宣讲党的二十届四...
  • 洛阳交警提醒：这些路段交通事故...
  • 洛阳晴好天气即将下线 5日晚降水开始
  • 多彩园林 扮靓洛城【组图】
  • 瀍河区白马寺片区:“堵”出畅通 ...
  • 嵩县大坪乡：菊花飘香采摘忙
  • 洛浦公园老城段亮化时间调整为18...
    		•
    百姓呼声
    偃师区首阳大厦旁污水横流无人管？
    洛阳市中心医院CT实体胶片收费合理吗？
    精彩图片
    层林尽染黄河岸【...
    加快风电轴承创新 ...
    新安县小沟村：冬...
    伊水游园秋景如画...
    洛阳头条
    焦济洛平高铁洛阳...
    在洛阳，解锁秋日...
    汝阳县滨河公园粉...
    “非遗文创雅集”...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605