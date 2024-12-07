不忘初心惠民生——五论深入学习贯彻党的二十届四中全会精神

家事国事天下事，让人民过上幸福生活，是头等大事。

习近平总书记强调：“我们谋划‘十五五’时期经济社会发展，要不忘初心，把造福人民作为根本价值取向，坚持在发展中保障和改善民生，稳步推动共同富裕。”

深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，谋划“十五五”发展，省委常委、市委书记陈春江强调，要聚焦民生短板，扎实推进共同富裕，推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及，加强社会治理，不断增强群众获得感幸福感安全感。

中国式现代化，民生为大。民生一头连着经济，一头连着社会。党的二十届四中全会贯彻“民生为大”理念，把保障和改善民生作为中国式现代化的出发点和落脚点，对加大保障和改善民生力度、推进共同富裕作出战略部署，既造福于民，又形成经济发展和民生改善的良性循环，为我们谋划洛阳“十五五”发展、着力改善民生指明了方向。

回眸“十四五”，我国历史性地解决了绝对贫困问题，建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，将发展的温度体现在千家万户的生活改善上，为未来建设更高质量、更加公平的民生大厦，加快实现共同富裕夯下坚实底座。

共同富裕是一个动态发展的过程，必须持之以恒、久久为功。“十五五”规划建议强调全体人民共同富裕迈出坚实步伐，围绕就业、收入、教育、社保、住房、医疗、养老、托幼等群众关心的事部署一批可及性强的政策举措，说的是“顶层事”，操的是“基层心”，不仅是国家发展的宏伟蓝图，也描绘了每个人的幸福生活图景。把政策部署落实落细，在发展中改善民生，方能将宏伟蓝图转化为亿万人民可感可及的幸福实景。

保障和改善民生只有“进行时”，没有“完成时”。“十四五”期间，我市民生持续改善，为经济社会发展注入了新动力。谋划“十五五”，省委勉励洛阳在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前，承前启后改善民生，乘势而上推进共同富裕，让民生与经济发展互促共进，正当其时、大有可为，也是建强中原城市群副中心城市的题中之义。

不忘初心惠民生，让人民过上好日子！我们要强化民生导向，适应群众对幸福美好生活的多层次、多样化需求，统筹谋划好“十五五”的民生重点工作。要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，稳步推进基本公共服务均等化，更好满足群众在就业、教育、住房、医疗、养老等方面的需要。要在做大“蛋糕”的同时，进一步分好“蛋糕”，让发展成果更公平地惠及群众，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，不断推动共同富裕取得新的实质性进展。

想人民之所想，行人民之所嘱，不断增进人民福祉，定能激发人民创造之力，将现代化洛阳建设的航船驶向梦想的远方！(洛平)