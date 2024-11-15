洛阳进入森林防火紧要期 进入林区谨记“十不准”

11月1日起，根据河南省统一部署安排，洛阳市正式进入森林防火紧要期，将持续至明年4月30日。就今冬明春森林防火形势、重点时段管控、重点工作部署等，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室有关负责人接受了记者采访。

问：今年冬季森林防火形势如何？

答：洛阳是森林资源大市，拥有1280万亩林地，森林覆盖率45.8%，其中嵩县、洛宁、栾川、新安是全国一级森林防火县。从往年来看，涉林火灾一般发生于秋冬季节，主要集中在每年的11月初至次年4月底。

据气象预测，洛阳市今年冬季气候整体呈现暖干化趋势，随着气温逐渐降低、降水减少，植被含水率逐步下降，植被枯黄、落叶增多，林下可燃物将进一步累积。全市农林交替点位多，特别是秋收秋种、春节清明等时段，群众进山入林活动增多，焚烧秸秆、民俗祭祀等极易引发火情，森林防火形势严峻复杂。

问：目前，洛阳市在森林防灭火上作了哪些准备？

答：洛阳市坚持“防灭火一体化”理念，紧盯宣传引导、火源管控、应急准备等工作重点，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全。

在宣传引导上，洛阳市已于本月初启动“森林防火宣传月”活动，将利用宣传车、村村通广播、微信群、短视频平台等发布森林防火通告和主题海报，并举行集中宣传、练兵比武、警示教育、有奖举报等七项专题活动。

在火源管控上，对野外用火实行严格的报备审批制度，组织护林员、党员等地面巡逻队，设立森林防火宣传及检查站(卡)，对进入林区的人员和车辆应进行防火登记、检查，真正看住“五头”(山头、地头、坟头、人头、源头)，守住“五口”(村口、沟口、路口、卡口、入口)，防住“五边”(林边、地边、田边、路边、村边)。

在应急准备上，洛阳市建立了覆盖市、县、乡、村的“四级”扑火力量，既有市县两级专业森林消防队，也有重点乡镇半专业森林消防员、乡村护林员等，配足完善扑火机具及装备，全面普及运用森林“防火码”，并开展常态化实战演练，提升协同作战能力。

问：群众进入山林，需要注意哪些事项？

答：森林防火紧要期内，请大家进入林区及其边缘一百米范围内，要做到以下“十不准”：不准携带火种进山；不准在野外烧火取暖；不准在林区野炊、烧烤食物；不准在林区吸烟、点火照明；不准在林区上香烧纸，燃放烟花爆竹；不准炼山、烧荒、烧田埂草；不准让特殊人群和未成年人在林区玩火；不准林区乘车时向外扔烟头；不准在林区狩猎、放火驱兽；不准让老、幼、弱、病、残、孕参加扑火抢险。

需要提醒的是，依据《森林防火条例》，未经批准擅自在森林防火区内野外用火等属于属违法行为，希望广大群众严格遵规守纪，进入林区时主动配合检查，不携带火种和易燃易爆物品进入林区，若发现火情可拨打森林防火报警电话12119，切勿盲目扑救，以免发生危险。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）