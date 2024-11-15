洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市2025年1%人口抽样调查进入入户登记阶段
　　4日上午，洛阳市洛龙区政康苑小区一居民楼内，持“全国1%人口抽样调查调查员”证件的工作人员整装待发，该小区2025年1%人口抽样调查入户登记工作正式启动。

　　此次调查全市共抽取1048个调查小区，涉及约4.2万户洛阳人。作为重大国情国力调查，依据《全国人口普查条例》，1%人口抽样调查在尾数逢“5”的年份进行。通过调查，及时掌握人口发展变化情况，对于完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展具有重要意义。

        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
