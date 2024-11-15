洛阳晴好天气即将下线 5日晚降水开始

受东移西南气流和地面弱冷空气的共同影响，预计5日夜里至7日，我市有一次降水天气过程，累计降水量15到25毫米，局部地区30毫米左右。受降雨及冷空气扩散影响，6日至7日最高气温较前期明显下降。
今天夜里：多云间晴天。
5日(周三)：多云到阴天，夜里部分地区有小雨，气温9℃～18℃。
6日(周四)：阴天有小到中雨，局部地区有大雨，偏东风3级～4级，气温8℃～13℃。
7日(周五)：小雨转阴天，偏东风3级～4级，气温9℃～11℃。
8日(周六)：阴天转多云，气温10℃～17℃。
9日(周日)：多云间阴天，气温9℃～16℃。
10日(周一)：多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温6℃～15℃。
11日(周二)：多云，气温7℃～18℃。⑥
