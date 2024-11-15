洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
新毒株来袭？洛阳市卫生健康委给出防护建议
来源: 洛阳网 2025.11.04 17:33
　　这两天，“新毒株甲型H3N2来袭”“今年感染人数可能更多”等话题冲上热搜。日前，洛阳市卫生健康委根据热搜话题，发布秋冬健康防护指南，助力市民应对冬季呼吸道病毒高发季。

　　市卫生健康委相关负责人表示，冬季临近，干冷气候削弱黏膜防护，密闭环境加速病毒传播，办公室、学校等场所咳嗽症状人群增多。市民要想降低感染风险，可从以下几个方面多加留意。

　　在病毒防护层面，手部卫生是首道防线，有研究显示每增加一次洗手，急性呼吸道感染日风险下降约3%；在密闭场所需佩戴口罩，FFP2级口罩能有效减少病毒吸入量；每日两次用0.9%-3%盐水冲洗鼻腔，可减少上呼吸道感染复发及抗生素使用。

　　增强免疫力方面，应规律保持中高强度运动(如快走、慢跑)，这可提升呼吸道黏膜免疫功能，降低急性呼吸道感染发病率；保持每日7-8小时早睡睡眠，能有效降低感染住院风险、肝脏感染风险和败血症风险。

　　科技护健康领域，指南建议住宅室温保持18℃以上，以降低中老年人高血压及心血管病风险；有条件的话，可使用HEPA空气净化器，减少空气病毒浓度；热水泡澡可改善血管功能，但老年人及饮酒后不宜独自进行。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 张雨萌 文/图)
    鼻喷剂能长期使用吗？关键看“类型”
        鼻喷剂能否长期使用，取决于其成分类型。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
