龙门实验室总部基地项目研发大楼封顶

近日，位于伊滨区的龙门实验室总部基地项目有序推进，总部研发大楼实现封顶。此前，农机装备实验楼及新材料实验楼均已顺利封顶。

作为省委、省政府支持洛阳打造的重大创新平台，龙门实验室聚焦新材料与智能装备科技前沿，以新材料和智能装备制造为主攻方向，通过推动创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，加速培育一批具有核心竞争力和广阔发展前景的产业项目，努力建成国内新材料和智能装备领域的创新中心和人才高地。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 摄）