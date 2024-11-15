陈春江到老城区宣讲党的二十届四中全会精神

3日，省委常委、市委书记陈春江到老城区宣讲党的二十届四中全会精神，并围绕推动党建引领基层高效能治理、文旅产业高质量发展等工作开展调研。

陈春江到老城区宣讲党的二十届四中全会精神时强调

深入学习贯彻党的二十届四中全会精神

把党建引领基层高效能治理不断引向深入

3日，省委常委、市委书记陈春江到老城区宣讲党的二十届四中全会精神，并围绕推动党建引领基层高效能治理、文旅产业高质量发展等工作开展调研。

陈春江听取了老城区经济社会发展情况汇报。他指出，学习好、宣传好、贯彻好党的二十届四中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把学习贯彻党的二十届四中全会精神与学习贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述结合起来，与贯彻落实党中央、省委部署要求结合起来，统筹推进高质量发展和高效能治理，确保全会精神落到实处。

在西关街道曜仪门社区，陈春江深入社区党群服务中心，了解网格化管理、社区服务提升等情况，与基层党员和群众代表座谈交流，宣讲党的二十届四中全会精神。陈春江指出，社区是党委和政府联系服务群众的“神经末梢”，也是城市治理的“最后一公里”。要深入学习领会全会对“加大保障和改善民生力度”、“完善社会治理体系”等的部署，坚持党建引领基层高效能治理，深入推进“五基四化”，深化运用“党建+网格+大数据”治理方式，增强基层党组织政治功能和组织功能，建强基层治理队伍，完善基层治理机制，健全基层治理网格，提升基层治理平台运行质效，发挥人民群众主体作用，打造共建共治共享的社会治理格局，在服务群众中更好地凝聚群众。

在“和事老城”矛盾纠纷一体化调解中心，陈春江深入了解社会治安综合治理中心规范化建设及公共法律服务、诉讼服务等工作开展情况，希望大家深学细悟全会精神和习近平总书记在河南考察时对加强社会治理提出的重大要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推动矛盾纠纷源头化解，努力实现“案结事了”、“事心双解”，切实维护社会和谐稳定。

在西关街道紫微城社区，陈春江详细了解新兴领域党建、新业态运营等情况，指出要加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力；持续推进城市更新行动，积极盘活低效闲置资产，着力培育消费新场景，激发消费新活力。

陈春江还到洛邑古城察看文旅产业发展等情况，指出要推进文旅深度融合，丰富高品质旅游产品供给，加强景区安全防范，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

王军、张敬华参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)