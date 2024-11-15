洛阳博物馆商拍“禁而不止”？市文物局：正在制定措施，严重者将依法处理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳博物馆不是禁止商业拍照吗？为何这种现象依然存在呢？

洛阳市文物局回复：尊敬的网友您好，洛阳博物馆为规范展厅参观秩序，谢绝商业性拍摄(凡使用单反相机、拍摄架、滑轨、摇臂、平衡车、反光板、补光灯等设备，在场馆内进行聚集性拍摄活动的，即视为开展商业性拍摄活动)。我们积极采纳，正在制定相应措施办法，同时，也将继续加强场馆安全巡视，针对恶意驱赶游客、长时间占据展柜并严重影响其他游客通行速度和游览体验的商拍，会进行劝离，对于不听取劝阻者将联系文化执法、公安等部门依法处理，维护良好的参观秩序。

