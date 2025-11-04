汝阳县：西泰山金秋时节叶更红 金秋时节，地处豫西伏牛山区的汝阳县付店镇西泰山风景区秋色正浓，红叶逐渐进入最佳观赏期，漫山遍野的红叶红得像火一般鲜艳，山峦起伏，层林尽染，枫叶如火，深山区秋的气息更加艳丽浓郁，满山红叶的美景令游人如痴如醉，流连忘返。 2025年11月1日，汝阳县付店镇西泰山风景区，满山红叶，层林浸染。 2025年11月1日，汝阳县付店

