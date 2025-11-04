简体 繁体
当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
汝阳县：西泰山金秋时节叶更红
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

2025年11月1日，汝阳县付店镇西泰山风景区，满山红叶，层林浸染。

       金秋时节，地处豫西伏牛山区的汝阳县付店镇西泰山风景区秋色正浓，红叶逐渐进入最佳观赏期，漫山遍野的红叶红得像火一般鲜艳，山峦起伏，层林尽染，枫叶如火，深山区秋的气息更加艳丽浓郁，满山红叶的美景令游人如痴如醉，流连忘返。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2025-11-04 15:26 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605