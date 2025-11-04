汝阳县：西泰山金秋时节叶更红 金秋时节，地处豫西伏牛山区的汝阳县付店镇西泰山风景区秋色正浓，红叶逐渐进入最佳观赏期，漫山遍野的红叶红得像火一般鲜艳，山峦起伏，层林尽染，枫叶如火，深山区秋的气息更加艳丽浓郁，满山红叶的美景令游人如痴如醉，流连忘返。 2025年11月1日，汝阳县付店镇西泰山风景区，满山红叶，层林浸染。 2025年11月1日，汝阳县付店
2025年11月1日，汝阳县付店镇西泰山风景区，满山红叶，层林浸染。
金秋时节，地处豫西伏牛山区的汝阳县付店镇西泰山风景区秋色正浓，红叶逐渐进入最佳观赏期，漫山遍野的红叶红得像火一般鲜艳，山峦起伏，层林尽染，枫叶如火，深山区秋的气息更加艳丽浓郁，满山红叶的美景令游人如痴如醉，流连忘返。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605