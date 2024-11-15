提醒！洛阳多家景区发布闭园公告

近日，洛阳多家景区发布公告，因冬季森林防火和景区维护工作需要，天池山、神灵寨等景区闭园。

近日，洛阳多家景区发布公告，因冬季森林防火和景区维护工作需要，天池山、神灵寨等景区闭园，详情如下：

天池山景区闭园公告

亲爱的游客朋友们：

北雁南飞，秋收冬藏。因冬季森林防火和景区维护工作需要，天池山国家森林公园于2025年11月5日起正式关闭景区，感谢各位游客朋友们的陪伴，在这里我们发自内心的表示感谢！如因闭园给您带来的不便，敬请谅解！

闭园期间除景区管理人员外，其他任何车辆和游客不得私自进入景区活动，擅自进入一切责任自负，对造成的后果承担相应的法律责任。明年春暖花开日，我们在天池山再相逢！

咨询电话：0379—66553700 13721644289

天池山景区服务中心

2025年11月3日

洛阳神灵寨风景区冬季护林防火期闭园公告

亲爱的游客朋友：

北雁南飞，秋收冬藏。因冬季森林防火和景区维护工作需要，洛阳神灵寨国家森林公园于2025年11月3日起正式关闭景区，开园时间将另行通知。

已在网上购票的游客，可通过原购票渠道申请退票。由此给您带来的不便，我们深表歉意，同时也感谢您一直以来的支持与关爱！

闭园期间，除景区管理人员外，其他任何车辆及游客不得私自进入景区活动；擅自进入者，一切责任自负，并需对造成的后果承担相应法律责任。

再次感谢大家对景区的支持与厚爱，祝愿大家生活愉快、平安健康！明年春暖花开时，我们在神灵寨再相逢！

洛阳神灵寨景区

2025年11月2日

木札岭景区护林防火期闭园公告

时序更迭，秋去冬来。当前已进入秋冬季节森林防火的关键时期。为切实筑牢森林防火安全防线，保障森林资源和游客的安全，同时利于景区生态休养生息，木札岭景区将于2025年11月6日起正式闭园，恢复开园时间将另行通知。

闭园期间，景区将全面暂停接待游客，禁止任何车辆和游客私自进入。我景区将利用此段时间，全力开展森林防火安全工作，并对游览设施进行必要的维护与升级，以期以更佳的状态迎接您的再次到来。

对于已在网上购买门票的游客，可通过原渠道申请全额退票。由此给您带来的不便，我们深表歉意，恳请您给予理解与支持。

特此公告！

木札岭景区

2025年11月4日

西泰山景区闭园公告

亲爱的游客朋友们：

因景区部分区域正在推进提档升级施工，且当前已进入防火关键期，为保障大家的游玩安全与体验，西泰山景区于2025年10月20日起全面闭园，暂停旅游接待服务。

同步地，抖音平台上景区相关团购产品将自当日起暂停售卖，针对闭园前已售出但未核销的抖音团购订单，游客可通过原购买渠道申请全额退款，相关退款流程将严格按照平台规则执行，确保游客权益不受影响。

暂别是为了更好的相遇！此次升级将为大家带来更优质的游览环境，景区具体开园时间及抖音团购恢复售卖时间将另行通知，后续进展我们会第一时间与各位同步。

不必遗憾，让我们共同期待，待到明年春暖花开，西泰山以崭新面貌，与你再赴山水之约！

咨询电话：0379—68081888

特此公告

洛阳西泰山景区

2025年10月20日

八路军驻洛办事处纪念馆临时闭馆公告

尊敬的各位游客:

因馆内消防设施维护升级，为充分保障游客安全，八路军驻洛办事处纪念馆计划于11月4日-20日闭馆，开馆时间请关注我馆发布的公告。

请您妥善安排行程，已经预约参观的游客请及时调整参观时间。

临时闭馆期间，给您带来的不便，敬请谅解！

八路军驻洛办事处纪念馆

2025年11月3日