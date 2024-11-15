洛浦公园老城段亮化时间调整为18点20分至20点

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园老城段晚上几点关灯？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园老城段晚上几点关灯？

市水投集团回复：感谢您对洛河水系综合整治示范段的关心，目前老城段的亮化时间调整为晚上18点20分至20点，这一安排主要是考虑到该区域离居民楼较近，在满足群众夜间活动需求的同时，也兼顾了居民的休息环境，再次感谢您的宝贵意见。

如遇相关问题，也可拨打园区24小时救援咨询热线80884322，工作人员将及时进行处理。

>>>点击查看原帖 ⑥