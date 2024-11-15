洛阳交警提醒：这些路段交通事故多发 司机需谨慎

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前，即将进入冬季，恶劣天气增多，易引发交通事故。洛阳交警对全市交通事故多发和存在安全隐患的路段进行了排查，对以下10处交通事故多发路段进行公示。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前，即将进入冬季，恶劣天气增多，易引发交通事故。洛阳交警对全市交通事故多发和存在安全隐患的路段进行了排查，对以下10处交通事故多发路段进行公示。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，目前，即将进入冬季，恶劣天气增多，易引发交通事故。洛阳交警对全市交通事故多发和存在安全隐患的路段进行了排查，对以下10处交通事故多发路段进行公示。
洛阳交警提醒广大驾驶人：驾车途经上述路段时，请谨慎驾驶、减速慢行、注意观察，不要接打手机，不要无证驾驶、不要强超强会，不要逆向行驶，不开斗气车，二、三轮车不违法载人，严禁酒驾、超速、超载、超员和疲劳驾驶，确保行车安全。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605